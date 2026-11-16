Elkészült a női kézilabda Európa-liga kalapbeosztása

A DVSC selejtező nélkül főtáblára jutott, míg a tavaly négyes döntőbe jutó, ott a negyedik helyen végző Esztergom a selejtező harmadik fordulójában csatlakozott a küzdelemsorozathoz, és összesítésben 29 gólos különbséggel jutott tovább a cseh Baník Most ellen. A Vác a selejtező második körében búcsúzott a Saint-Amand ellenében, a francia csapat a selejtező utolsó szakaszában kiesett a Larvikkal szemben.

A sorsolást csütörtökön 11 órakor tartják meg, a mérkőzésekre január 9. és február 21. között kerül sor.

A csoportokból az első kettő jut a negyeddöntőbe, amelynek nyertesei május 8-án és 9-én a négyes döntőben szerepelhetnek később kijelölendő helyszínen.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

A FŐTÁBLA KALAPBEOSZTÁSA

1. kalap: JDA Bourgogne Dijon (francia), Thüringer HC (német), Ikast Handbold (dán), DVSC SKYLINE

2. kalap: HC Lokomotiva Zagreb (horvát), Costa del Sol Málaga (spanyol), HC Dunarea Braila (román), IK Sävehof (svéd)

3. kalap: Bera Bera (spanyol), MOL ESZTERGOM, Tertnes Bergen (norvég), Benfica (portugál)

4. kalap: SCM Ramnicu Valcea (román), Viborg HK (dán), Larvik (norvég), CSM Corona Brașov (román)