Totális Sakk: Rapport az örmény Martiroszjan ellen folytatja

A hétfői szünnapot követő kedd-szerdai helyosztón a felek mindhárom műfajban megküzdenek egymással, méghozzá váltott színekkel és mindkét napon ugyanaz a versenyprogram vár rájuk: előbb négy, 3 perces villámpartit váltanak, majd két – egyenként 15 perces alapjáték-idejű – gyorssakk-mérkőzés következik, végül egy úgynevezett gyorsított klasszikus meccs jön, amelynek alapideje 45 perc. A szerdai játszmák végén dől el, hogy Rapport a 9. vagy – vereség esetén – a 11. helyért folytathatja a tornát. A négyes másik párjában a másik két csoportharmadik, az indiai Arjun Erigaisi és a holland Jorden van Foreest csatázik egymással.

Bár számos tornán indult már együtt, eddig csupán egyszer játszott egymással a 30 éves Rapport és a legjobb örmény sakkozónak számító, 26 esztendős Martiroszjan: a statisztika szerint a két nemzetközi nagymester eddigi egyetlen hivatalos klasszikus játszmája döntetlennel zárult.

A magyarországi tornán elért pozíciók nem csupán presztízs szempontból érdekesek, hanem a helyezésért járó pénzdíj miatt is. A 650 ezer dollár összdíjazású budapesti versenyen a FIDE 30 ezer dollárral dotálja a kilencedik helyet, a tizedikért 28 ezer, a 11.-ért 26 ezer, a 12.-ért pedig 24 ezer dollár jár.

A végső elsőséget egymás között eldöntő négy csoportgyőztes jár a legjobban: az első helyezett 80 ezer dollárt kap, a második 50, a harmadik 45, a negyedik pedig 40 ezer dollárral gazdagodik. Az elődöntő párosítása: Maxime Vachier-Lagrave (francia)–Anish Giri (holland) és Alireza Firuzja (francia)–Fabiano Caruana (amerikai).

Végeredményt pénteken hirdetnek a Total Chess elnevezésű új FIDE-sorozaton, amely a három játékformátumot egyesíti, s a nemzetközi szövetség megítélése szerint a budapesti "főpróbát" követő jövő évi széria zárásakor kiderül, hogy ki a három szakágban együttesen a világ legjobb játékosa.