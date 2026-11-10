MU: Carricket mégis meneszteni akarják, Pochettino is a jelöltek között – sajtóhír

K. Zs.K. Zs.
2026.11.10. 09:27
Michael Carrick a United legutóbbi mérkőzésén (Fotó: Getty Images)
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Manchester United Mauricio Pochettino Michael Carrick Premier League
Médiaértesülések szerint a Nemzetek Ligája-mérkőzések alatti kéthetes szünetben meneszthetik a Manchester United labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról Michael Carricket, akinek utódja akár az amerikai szövetségi kapitány, Mauricio Pochettino is lehet.

A 20-szoros angol bajnok és háromszoros BEK/Bajnokok Ligája-győztes manchesteri klub vezetősége az ESPN hétfői értesülése szerint a következő napokban dönt Michael Carrick jövőjéről, és ha megvonják tőle a bizalmat, akkor a legnagyobb eséllyel Mauricio Pochettino érkezhet a helyére.

A Manchester United a Premier League-ben 10 forduló után a 18., kiesést jelentő helyen áll, egy győzelem mellett öt döntetlent játszott és négyszer kikapott; a bajnokságban augusztus óta nyeretlen csapat története legrosszabb rajtját produkálja.

Mint ismert, a drukkerek támogatását élvező Carricket egyszer, a Bournemouth elleni 3–0-s hazai vereség után megerősítették posztján, de a csapat azóta sem nyert bajnokit (Chelsea, 0–2; Aston Villa, 4–4), és a BBC több forrásra hivatkozva azt írja, hogy Omar Berrada ügyvezető igazgató, valamint Jason Wilcox futballigazgató arról győzködi a tulajdonosokat, hogy menesszék a szakvezetőt. A kedd késő délelőtti hírek szerint a két vezető szerdán találkozik a tulajdonosokat képviselő Sir Jim Ratcliffe-fel, és ha a tárgyalás eredménye a menesztés lesz, elsőként Carrickkel kívánják közölni a döntést.

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Carrick lehetséges utódai között – Pochettino mellett – sajtóhírek szerint szóba kerülhet a legutóbb a Newcastle Unitednél dolgozó Eddie Howe, a korábbi Ipswich-edző Kieran McKenna, de akár Julian Nagelsmann is, aki a nyári világbajnokság után köszönt le a német szövetségi kapitányi posztról, miután a Nationalelf a legjobb 32 között búcsúzott.

Az 54 éves Pochettino korábban a Tottenhamnél és a Chelsea-nél is dolgozott Angliában, majd a Paris Saint-Germaint edzette, mielőtt 2024-ben elvállalta volna az amerikai válogatott irányítását. Az argentin szakember a vb-nyolcaddöntős búcsút követően, augusztusban, 2030-ig hosszabbított az Egyesült Államokban, de szerződése záradéka állítólag lehetővé teszi, hogy nagy presztízsű ajánlat esetén távozzon.

A Manchester United a Premier League-ben legközelebb jövő héten vasárnap, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool vendége lesz.

(Az MTI nyomán)

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