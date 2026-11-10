MU: Carricket mégis meneszteni akarják, Pochettino is a jelöltek között – sajtóhír

A 20-szoros angol bajnok és háromszoros BEK/Bajnokok Ligája-győztes manchesteri klub vezetősége az ESPN hétfői értesülése szerint a következő napokban dönt Michael Carrick jövőjéről, és ha megvonják tőle a bizalmat, akkor a legnagyobb eséllyel Mauricio Pochettino érkezhet a helyére.

A Manchester United a Premier League-ben 10 forduló után a 18., kiesést jelentő helyen áll, egy győzelem mellett öt döntetlent játszott és négyszer kikapott; a bajnokságban augusztus óta nyeretlen csapat története legrosszabb rajtját produkálja.

Mint ismert, a drukkerek támogatását élvező Carricket egyszer, a Bournemouth elleni 3–0-s hazai vereség után megerősítették posztján, de a csapat azóta sem nyert bajnokit (Chelsea, 0–2; Aston Villa, 4–4), és a BBC több forrásra hivatkozva azt írja, hogy Omar Berrada ügyvezető igazgató, valamint Jason Wilcox futballigazgató arról győzködi a tulajdonosokat, hogy menesszék a szakvezetőt. A kedd késő délelőtti hírek szerint a két vezető szerdán találkozik a tulajdonosokat képviselő Sir Jim Ratcliffe-fel, és ha a tárgyalás eredménye a menesztés lesz, elsőként Carrickkel kívánják közölni a döntést.