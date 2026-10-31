Carrick: Unitend? Kihagyott ziccerek, szétszórt védekezés, fölöslegesen összehozott büntető, piros lap... és újabb vereség

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

Chelsea–Manchester United 2–0 (1–0)

London, Stamford Bridge, 39 600 néző. V: Bankes

Chelsea: Penders – Acheampong, W. Fofana, Colwill, Palestra (Chavarría, 74.) – M. Caicedo (Welbeck, 87.), Lavia – Estevao (Gusto, 87.), Palmer (Quenda, 90+7.), Rogers – Pedro Neto (Barco, 87.). Menedzser: Xabi Alonso

Manchester United: Lammens – Yoro, Maguire, Lisandro Martínez, Dalot – Andrey Santos (Heaven, 66.), Baleba (Mainoo, 58.) – Amad Diallo (Zirkzee, 77.), Bruno Fernandes, Cunha (Mount, 66.) – Mbeumo. Menedzser: Michael Carrick

Kiállítva: Lisandro Martínez (63.)

Gólszerző: Rogers (50.), Palmer (64. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Finoman szólva nem túl jó formában érkezett a Chelsea elleni rangadóra a Manchester United. A Sabah elleni szeptember eleji BL-győzelem óta nyolc tétmérkőzésen három döntetlen és öt vereség Michael Carrick csapatának a mérlege. A legutóbbi két meccsét a Como és a Bournemouth ellen 7–1-es összesítéssel bukták el a „vörös ördögök”, ezek után pedig Carrick állása is veszélybe került a sajtóhírek szerint.

A korábban kritikát megfogalmazó Lisandro Martínez és Bruno Fernandes is a kezdőben kapott helyet, míg a hazaiaknál Estevao került a kezdőbe a sérült Joao Pedro helyett. A 19 éves brazil jól is nyitott: első lövése még elkerülte a kaput, a másodikból már hálóba talált, igaz, lesről…

Bruno Fernandes ezúttal játszott, de nem szakadt meg a Manchester United rossz sorozata (Fotó: Getty Images)

Az első negyedóra után már a Manchester United dolgozta ki a veszélyesebb helyzeteket. A 18. percben egy kontra végén Bryan Mbeumo centerezett, Bruno Fernandes viszont tíz méterről nem találta el a kaput. Szűk tíz perccel később fordított volt a szereposztásnál, Fernandes a bal oldalról adta be, Mbeumo azonban lemaradt a labdáról. Mike Penders is bemutatott két védést, aztán szögletből csak összejött a manchesteri gól. Matheus Cunha lesen volt, maradt a 0–0. A félidő végére is jutott egy-egy nagyobb helyzet: Moises Caicedo a bal oldali kapufát lőtte ki, míg Amad Diallo ziccerből lőtt fölé az ötös jobb sarkáról.

Morgan Rogers szerezte az első londoni gólt (Fotó: Getty Images)

Hiába az első félidős helyzetek, a szünet után minden borzasztóan alakult a Manchester United számára. Romeó Lavia labdaszerzése után Morgan Rogers tör be a tizenhatoson belülre, majd hat méterről kapuba talál. Bő tíz perccel később Estevao szabadrúgásánál Lisandro Martínez lekönyökölte Wesley Fofanát. Az argentin megkapja második sárga lapját, a büntetőt Cole Palmer értékesítette. 2–0

Ettől kezdve már csak két kérdés maradt: mennyit kap a United, illetve mi lesz Carrick sorsa az újabb vereség után. Előbbire kettő a válasz, mivel Estevao találatát is les miatt érvénytelenítették. Utóbbi kérdésre csak az elkövetkezendő napokban kapunk választ.

A Chelsea 2–0-s győzelmével feljött a negyedik helyre, a Manchester United immár sorozatban kilenc meccs óta nyeretlen.