Legutóbb 38 évvel ezelőtt szerepelt ilyen rosszul a Manchester United
Michael Carrick vezetőedző együttese a mostani szezonban eddig csak két meccset tudott megnyerni: az angol bajnokságban az újonc Ipswich Town, a Bajnokok Ligája alapszakaszában pedig a szintén újonc azeri Sabah ellen. Utóbbi szeptember 10-én történt, azóta három döntetlen és hat vereség a csapat mérlege.
Az idény első hét idegenbeli találkozóján győzelem nélkül maradt a United, ilyesmi legutóbb az 1973–1974-es évadban esett meg vele, akkor végül búcsúzott az élvonaltól.
A Premier League-ben kilenc forduló után a 17. helyen áll a Manchester, amelynek ugyanúgy hét pontja van, mint a kiesőhelyen tanyázó Crystal Palace-nak. Következő két bajnoki meccsét az Aston Villa és a – Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató – Liverpool ellen játssza, a BL-ben pedig legközelebb kedden lép pályára, amikor a Romát fogadja.
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Chelsea–Manchester United 2–0 (1–0)
London, Stamford Bridge, 39 600 néző. V: Bankes
Chelsea: Penders – Acheampong, W. Fofana, Colwill, Palestra (Chavarría, 74.) – M. Caicedo (Welbeck, 87.), Lavia – Estevao (Gusto, 87.), Palmer (Quenda, 90+7.), Rogers – Pedro Neto (Barco, 87.). Menedzser: Xabi Alonso
Man. United: Lammens – Yoro, Maguire, Lisandro Martínez, Dalot – Andrey Santos (Heaven, 66.), Baleba (Mainoo, 58.) – Amad Diallo (Zirkzee, 77.), Bruno Fernandes, M. Cunha (Mount, 66.) – Mbeumo. Menedzser: Michael Carrick
Kiállítva: Lisandro Martínez (63.)
Gólszerző: Rogers (50.), Palmer (64. – 11-esből)