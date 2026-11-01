Legutóbb 38 évvel ezelőtt szerepelt ilyen rosszul a Manchester United

Michael Carrick vezetőedző együttese a mostani szezonban eddig csak két meccset tudott megnyerni: az angol bajnokságban az újonc Ipswich Town, a Bajnokok Ligája alapszakaszában pedig a szintén újonc azeri Sabah ellen. Utóbbi szeptember 10-én történt, azóta három döntetlen és hat vereség a csapat mérlege.

Az idény első hét idegenbeli találkozóján győzelem nélkül maradt a United, ilyesmi legutóbb az 1973–1974-es évadban esett meg vele, akkor végül búcsúzott az élvonaltól.

A Premier League-ben kilenc forduló után a 17. helyen áll a Manchester, amelynek ugyanúgy hét pontja van, mint a kiesőhelyen tanyázó Crystal Palace-nak. Következő két bajnoki meccsét az Aston Villa és a – Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató – Liverpool ellen játssza, a BL-ben pedig legközelebb kedden lép pályára, amikor a Romát fogadja.