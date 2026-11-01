PL: Szoboszlai visszatért a keretbe, Kerkez kezd az Arsenal ellen
A korábban izomsérülést szenvedő Szoboszlai Dominik három mérkőzés után visszatért a Liverpool meccskeretébe. A magyar válogatott csapatkapitánya a kispadon kapott helyet az Arsenal elleni rangadón, míg Kerkez Milost a kezdőbe nevezte Andoni Iraola vezetőedző.
Újra bekerült a Liverpool meccskeretébe Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitányának három mérkőzést kellett kihagynia, miután a Brentford ellen izomsérülés miatt le kellett cserélni. Szoboszlai egyelőre a padon kapott helyet, Kerkez Milos viszont ott van a kezdőcsapatban.
A másik oldalon visszatért Hrisztosz Dzolisz, valamint Riccardo Calafiori is.
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
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