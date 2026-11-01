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PL: Szoboszlai visszatért a keretbe, Kerkez kezd az Arsenal ellen

L. M.L. M.
2026.11.01. 16:21
Szoboszlai Dominik (jobbra) ismét keretben, Kerkez Milosra kezdőként számít Andoni Iraola az Arsenal ellen (Fotó: Getty Images)
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Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
A korábban izomsérülést szenvedő Szoboszlai Dominik három mérkőzés után visszatért a Liverpool meccskeretébe. A magyar válogatott csapatkapitánya a kispadon kapott helyet az Arsenal elleni rangadón, míg Kerkez Milost a kezdőbe nevezte Andoni Iraola vezetőedző.

Újra bekerült a Liverpool meccskeretébe Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitányának három mérkőzést kellett kihagynia, miután a Brentford ellen izomsérülés miatt le kellett cserélni. Szoboszlai egyelőre a padon kapott helyet, Kerkez Milos viszont ott van a kezdőcsapatban.

A másik oldalon visszatért Hrisztosz Dzolisz, valamint Riccardo Calafiori is. 

 

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Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
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