PL: Szoboszlai visszatért a keretbe, Kerkez kezd az Arsenal ellen

Újra bekerült a Liverpool meccskeretébe Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitányának három mérkőzést kellett kihagynia, miután a Brentford ellen izomsérülés miatt le kellett cserélni. Szoboszlai egyelőre a padon kapott helyet, Kerkez Milos viszont ott van a kezdőcsapatban.

Team news is IN! ✊🔴 #LIVARS https://t.co/f9Zy0zK7sx — Liverpool FC (@LFC) November 1, 2026

A másik oldalon visszatért Hrisztosz Dzolisz, valamint Riccardo Calafiori is.