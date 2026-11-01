Iraola: Az Arsenal ellen magasabb szinten kell teljesítenünk

Szoboszlai Dominik esetleges játéka kulcsfontosságú lehet, különösen úgy, hogy a kétszűrős felállásban jelenleg csak Alexis Mac Allister tűnik megingathatatlannak Ryan Gravenberch hullámzó teljesítménye miatt.



„Voltak jobb és rosszabb meccsei is az idényben, sokat játszik, mostanában inkább jobban. Bízunk benne, tudjuk, miben tud a csapat javára lenni, és ha kiesne a formából, igyekszünk segíteni neki visszatalálni a megfelelő útra” – ütötte el azt a kérdést a liverpooli szakvezető, hogy mit gondol a holland légiós teljesítményéről, aki a Chelsea ellen haloványabban játszott. A nehézségek ellenére a Liverpool kezd összeállni a nyáron érkezett tréner keze alatt, a csapat a Manchester City elleni mérkőzés óta mind az öt meccsét megnyerte (ha a Chelsea elleni tizenegyespárbajt is idevesszük), a legutóbbi, Brighton elleni bajnokin pedig egyértelműen az idénybeli legjobb produkciójával rukkolt ki.



„Mindig azt mondom, ha már mindenkivel játszottunk egyszer, akkor érdemes elkezdeni nézni a helyezéseket. Fejlődünk, alakulunk, de az Arsenal ellen az eddigieknél is magasabb szinten kell teljesítenünk”– mondta a felfokozott reménykedésre Andoni Iraola.



Ami a további sérülteket illeti: Florian Wirtz hamar felépült a sérüléséből, így pályára léphetett a Chelsea ellen, de Hugo Ekitiké (Achilles-ín), Conor Bradley, Giovanni Leoni (mindkettő térd), és Jeremie Frimpong (combhajlító) egyelőre még nem térhet vissza. Több változás is várható a kezdőben azután, hogy a szakvezető rotálta a csapatot a hétközi meccsen, és nemcsak Florian Wirtz tér vissza a kulcsjátékosok közül, hanem Alexander Isak (aki hat gólt szerzett a legutóbbi hat PL-mérkőzésén) és Bradley Barcola, aki három góllal és két gólpasszal büszkélkedhet a legutóbbi négy fellépésén.



Az Arsenal sebzett vadként érkezik az Anfieldbe, hiszen a negyedosztályú Fleetwood elleni Ligakupa-kiesés csúnya szégyenfoltot ejtett a csapaton. Érdekes módon Mikel Arteta menedzsert nem a kisiklásról kérdezték a pénteki sajtótájékoztatóján, hanem továbbra is a 16 éves Max Dowman kiállítása volt a fő beszédtéma – ezzel együtt azért a Liverpool is szóba került.



„Az összes élklub egyértelműen ­bajnokesélyes, és bár még nagyon az idény elején járunk, ha megnézzük a keretüket, a menedzserüket és a múltjukat, a liverpooliak egészen biztosan favoritok. Nagy meccsre számítok vasárnap. Már nagyon várjuk, az biztos. Tizennégy éve nem nyertünk az Anfieldben, szóval itt az ideje” – fogalmazott diplomatikusan Mikel Arteta, aki tehát nem számíthat a három mérkőzésre eltiltott tinitehetségre, Max Dowmanre, így egy újabb jobbszélsőopciótól esett el, miközben Bukayo Saka továbbra is combizomsérülésből lábadozik. Noni Madueke (boka) játéka is bizonytalan, de Declan Rice, Riccardo Calafiori és Hrisztosz Dzolisz egyaránt edzésbe állt, és várhatóan bevethetők lesznek. William Saliba (hát) hosszabb távú hiányzó.

Legtöbb gól: 10 – Liverpool–Arsenal 5–5 (2019. október 30.) Legnagyobb Liverpool-győzelem: 5–0 (2000. december 23., 1964. április 18.) Legnagyobb Arsenal-győzelem: 8:1 (1934. szeptember 1.) liverpool–arsenal – LEGEK

A LEGUTÓBBI HÁROM MÉRKŐZÉS

2026. január. 8.: Arsenal–Liverpool (PL) 0–0

2025. augusztus. 31.: Liverpool–Arsenal (PL) 1–0

2025. november 5.: Liverpool–Arsenal (PL) 2–2 HÁROM EMLÉKZETES MÉRKŐZÉS



2004. április 9. Arsenal–Liverpool 4–2

Ekkor még nem tudhattuk, hogy az Arsenal veretlenül nyeri meg a bajnokságot, pláne a Highburyben rendezett csata alakulása láttán, hiszen a Liverpool kétszer is vezetett. De hát Thierry Henry ott volt a londoniaknál... A francia csatárcsillag mesterhármast ért el, 2–2-nél a kaputól 40 méterre indult meg a labdával, Dietmar Hamann összeesett a cselétől, Jamie Carragher csak majdnem, szédítő szólógólt szerzett.

2009. április 21. Liverpool–Arsenal 4–4

Mi minden maradhatott ebben a játékosban… Az orosz válogatottat 2008-ban Eb-elődöntőig repítő Andrej Arsavin nagy reményekkel érkezett az Arsenalhoz 2009 januárjában, de nem tudott kiteljesedni a londoniaknál, szeretett éjszakázni. Ezen az estén viszont mindenkit túlragyogott, csapata mind a négy gólját ő szerezte, világklasszis teljesítményt nyújtott. A mérkőzés labdája még mindig az övé lenne, ha „az exnejem nem viszi magával a költözésnél”. 2025. augusztus 31. Liverpool–Arsenal 1–0

Az előző idényben már a 3. fordulóban összecsapott a két együttes, a Liverpoolban rendezett mérkőzés legszebb jelenetére a 83. percig kellett várni. Megérte. A jobbhátvédként szereplő Szoboszlai Dominik csaknem harminc méterről végzett el szabadrúgást, s a jobb felső sarokba vágta a labdát, megnyerve ezzel csapatának a meccset, amelyet rajta kívül Kerkez Milos is végigjátszott. KÖZÖS MÚLT

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombati mérkőzések

Aston Villa–Fulham 1–1 (N. Jackson 39., ill. Szuzuki Z. 64. – öngól)

Chelsea–Manchester United 2–0 (Rogers 50., Palmer 64. – 11-esből)

Manchester City–Brighton 0–1 (Ayari 11.)

Bournemouth–Leeds United 2–0 (Evanilson 31., Adli 90+1.)

Coventry City–Sunderland 3–1 (Szakamoto 17., Awoniyi 37., Rudoni 52., ill. Le Fée 67. – 11-esből)

Kiállítva: Alderete (90+9., Sunderland)

Brentford–Nottingham Forest 2–0 (Milenkovics 30. – öngól, I. Thiago 76.)

Hull City–Ipswich Town 2–2 (Iroegbunam 58., McBurnie 68., ill. Florentino 22., Enciso 74.)

Tottenham Hotspur–Crystal Palace 2–0 (Gray 25., Van Hecke 73.)

Kiállítva: Mateta (13., Crystal Palace)

Hétfő

21.00: Newcastle–Everton (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁS