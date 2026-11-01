Iraola: Az Arsenal ellen magasabb szinten kell teljesítenünk
MAGYAR SZEMPONTBÓL természetesen az angliai emelkedik ki a hétvége csúcstalálkozói közül, és továbbra is kérdéses, hogy a combhajlító-sérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik pályára lép, vagy sem az Arsenal elleni rangadón.
A Liverpoolt gardírozó Andoni Iraola mindenesetre óvatosan fogalmazott a „vörösök” legutóbbi három találkozóját kihagyó középpályás – valamint a kisebb térdsérüléssel bajlódó Víctor Munoz – esetleges szerepléséről a pénteki sajtótájékoztatóján: „Dominiknak és Víctornak is megvan az esélye a játékra. Ugyanakkor még hátravan két nap a mérkőzésig, meglátjuk, hogyan reagálnak az utolsó edzésekre, de igen, van esély a visszatérésükre, ám azt nem tudom, hogy kaphatnak-e szerepet a meccsen.”
Szoboszlai Dominik esetleges játéka kulcsfontosságú lehet, különösen úgy, hogy a kétszűrős felállásban jelenleg csak Alexis Mac Allister tűnik megingathatatlannak Ryan Gravenberch hullámzó teljesítménye miatt.
„Voltak jobb és rosszabb meccsei is az idényben, sokat játszik, mostanában inkább jobban. Bízunk benne, tudjuk, miben tud a csapat javára lenni, és ha kiesne a formából, igyekszünk segíteni neki visszatalálni a megfelelő útra” – ütötte el azt a kérdést a liverpooli szakvezető, hogy mit gondol a holland légiós teljesítményéről, aki a Chelsea ellen haloványabban játszott. A nehézségek ellenére a Liverpool kezd összeállni a nyáron érkezett tréner keze alatt, a csapat a Manchester City elleni mérkőzés óta mind az öt meccsét megnyerte (ha a Chelsea elleni tizenegyespárbajt is idevesszük), a legutóbbi, Brighton elleni bajnokin pedig egyértelműen az idénybeli legjobb produkciójával rukkolt ki.
„Mindig azt mondom, ha már mindenkivel játszottunk egyszer, akkor érdemes elkezdeni nézni a helyezéseket. Fejlődünk, alakulunk, de az Arsenal ellen az eddigieknél is magasabb szinten kell teljesítenünk”– mondta a felfokozott reménykedésre Andoni Iraola.
Ami a további sérülteket illeti: Florian Wirtz hamar felépült a sérüléséből, így pályára léphetett a Chelsea ellen, de Hugo Ekitiké (Achilles-ín), Conor Bradley, Giovanni Leoni (mindkettő térd), és Jeremie Frimpong (combhajlító) egyelőre még nem térhet vissza. Több változás is várható a kezdőben azután, hogy a szakvezető rotálta a csapatot a hétközi meccsen, és nemcsak Florian Wirtz tér vissza a kulcsjátékosok közül, hanem Alexander Isak (aki hat gólt szerzett a legutóbbi hat PL-mérkőzésén) és Bradley Barcola, aki három góllal és két gólpasszal büszkélkedhet a legutóbbi négy fellépésén.
Az Arsenal sebzett vadként érkezik az Anfieldbe, hiszen a negyedosztályú Fleetwood elleni Ligakupa-kiesés csúnya szégyenfoltot ejtett a csapaton. Érdekes módon Mikel Arteta menedzsert nem a kisiklásról kérdezték a pénteki sajtótájékoztatóján, hanem továbbra is a 16 éves Max Dowman kiállítása volt a fő beszédtéma – ezzel együtt azért a Liverpool is szóba került.
„Az összes élklub egyértelműen bajnokesélyes, és bár még nagyon az idény elején járunk, ha megnézzük a keretüket, a menedzserüket és a múltjukat, a liverpooliak egészen biztosan favoritok. Nagy meccsre számítok vasárnap. Már nagyon várjuk, az biztos. Tizennégy éve nem nyertünk az Anfieldben, szóval itt az ideje” – fogalmazott diplomatikusan Mikel Arteta, aki tehát nem számíthat a három mérkőzésre eltiltott tinitehetségre, Max Dowmanre, így egy újabb jobbszélsőopciótól esett el, miközben Bukayo Saka továbbra is combizomsérülésből lábadozik. Noni Madueke (boka) játéka is bizonytalan, de Declan Rice, Riccardo Calafiori és Hrisztosz Dzolisz egyaránt edzésbe állt, és várhatóan bevethetők lesznek. William Saliba (hát) hosszabb távú hiányzó.
Legtöbb gól: 10 – Liverpool–Arsenal 5–5 (2019. október 30.)
Legnagyobb Liverpool-győzelem: 5–0 (2000. december 23., 1964. április 18.)
Legnagyobb Arsenal-győzelem: 8:1 (1934. szeptember 1.)
|A LEGUTÓBBI HÁROM MÉRKŐZÉS
2026. január. 8.: Arsenal–Liverpool (PL) 0–0
2025. augusztus. 31.: Liverpool–Arsenal (PL) 1–0
2025. november 5.: Liverpool–Arsenal (PL) 2–2
HÁROM EMLÉKZETES MÉRKŐZÉS
2025. augusztus 31. Liverpool–Arsenal 1–0
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Szombati mérkőzések
Aston Villa–Fulham 1–1 (N. Jackson 39., ill. Szuzuki Z. 64. – öngól)
Chelsea–Manchester United 2–0 (Rogers 50., Palmer 64. – 11-esből)
Manchester City–Brighton 0–1 (Ayari 11.)
Bournemouth–Leeds United 2–0 (Evanilson 31., Adli 90+1.)
Coventry City–Sunderland 3–1 (Szakamoto 17., Awoniyi 37., Rudoni 52., ill. Le Fée 67. – 11-esből)
Kiállítva: Alderete (90+9., Sunderland)
Brentford–Nottingham Forest 2–0 (Milenkovics 30. – öngól, I. Thiago 76.)
Hull City–Ipswich Town 2–2 (Iroegbunam 58., McBurnie 68., ill. Florentino 22., Enciso 74.)
Tottenham Hotspur–Crystal Palace 2–0 (Gray 25., Van Hecke 73.)
Kiállítva: Mateta (13., Crystal Palace)
Hétfő
21.00: Newcastle–Everton (Tv: Match4)
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