Utolsóként a Newcastle-t legyőző Everton jutott be az angol Ligakupa negyeddöntőjébe

James Garner góljával szerzett vezetést az Everton a 34. percben, aki 15 méterről lőtt a bal alsóba, majd a szünet előtt Thierno Barry beadásából Hayden Hackney belsőzött hét méterről a jobb alsóba. Hiába volt rengeteg lövése (28) és 2.10-es xG-je a Newcastle-nek a mérkőzésen, a második félidő közepén ismét a liverpooli csapat talált be, Thierno Barry kilenc méterről lőtt a bal felsőbe. Dan Burn fejes góljával a végjátékban még szépítettek a „szarkák”, de ez kevés volt a kiesés elkerüléséhez (3–1).

Az Everton jutott be a legjobb nyolc közé, ahol a negyedosztályú Fleetwood Town lesz az ellenfele a december 14-i héten.

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ – csütörtöki mérkőzés

Everton–Newcastle 3–1 (Garner 34., Hackney 45., T. Barry 69., ill. D. Burn 88.)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Manchester City–Brighton 2–2 – 11-esekkel 4–3

Fulham–Crystal Palace 0–1

Bournemouth–Aston Villa 3–0

Sunderland–Brentford 3–2

Liverpool–Chelsea 1–1 – 11-esekkel 6–5

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Bradford City (III.)–Peterborough (III.) 2–0

Fletwood Town (IV.)–Arsenal 1–1 – 11-esekkel 5–3

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Fleetwood Town (IV.)–Everton

Manchester City–Bradford City (III.)

Crystal Palace–Sunderland

Liverpool–Bournemouth