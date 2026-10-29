Utolsóként a Newcastle-t legyőző Everton jutott be az angol Ligakupa negyeddöntőjébe

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.29. 22:46
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James Garner (középen) lőtte az Everton első gólját (Fotó: Getty Images)
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Newcastle Newcastle United angol Ligakupa Everton
Az Everton hazai pályán 3–1-re legyőzte a Newcastle-t csütörtök este, ezzel nyolcadik csapatként bejutott az angol Ligakupa negyeddöntőjébe.

James Garner góljával szerzett vezetést az Everton a 34. percben, aki 15 méterről lőtt a bal alsóba, majd a szünet előtt Thierno Barry beadásából Hayden Hackney belsőzött hét méterről a jobb alsóba. Hiába volt rengeteg lövése (28) és 2.10-es xG-je a Newcastle-nek a mérkőzésen, a második félidő közepén ismét a liverpooli csapat talált be, Thierno Barry kilenc méterről lőtt a bal felsőbe. Dan Burn fejes góljával a végjátékban még szépítettek a „szarkák”, de ez kevés volt a kiesés elkerüléséhez (3–1).

Az Everton jutott be a legjobb nyolc közé, ahol a negyedosztályú Fleetwood Town lesz az ellenfele a december 14-i héten.

ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ – csütörtöki mérkőzés
Everton–Newcastle 3–1 (Garner 34., Hackney 45., T. Barry 69., ill. D. Burn 88.)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Manchester City–Brighton 2–2 – 11-esekkel 4–3
Fulham–Crystal Palace 0–1
Bournemouth–Aston Villa 3–0
Sunderland–Brentford 3–2
Liverpool–Chelsea 1–1 – 11-esekkel 6–5
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Bradford City (III.)–Peterborough (III.) 2–0
Fletwood Town (IV.)–Arsenal 1–1 – 11-esekkel 5–3

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Fleetwood Town (IV.)–Everton
Manchester City–Bradford City (III.)
Crystal Palace–Sunderland
Liverpool–Bournemouth

 

Newcastle Newcastle United angol Ligakupa Everton
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