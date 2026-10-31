McGinn tizenegyest hibázott, Szuzuki potya gólt kapott, az Aston Villa elhullajtott két pontot

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.31. 23:11
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Szuzuki Zion (sárgában) beejtette a labdát a gólvonal mögé (Fotó: Getty Images)
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Aston Villa Spíler Tv Fulham Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 9. fordulójának utolsó szombati mérkőzésén az Aston Villa hazai pályán 1–1-et játszott a Fulhammel.

A 16. percben John McGinn tizenegyest hibázott, a lécre lőtt, de az első félidőben így is megszerezte a vezetést az Aston Villa. Nicolas Jackson két védőt becsapott, majd nyolc méterről a kapuba gurított. A birminghami csapatnak állt a meccs, de Szuzuki Zion nagy hibája után egyenlített a Fulham a második játékrész közepén – a japán kapus beejtette a labdát a gólvonal mögé egy veszélytelen beadást követően. Ezzel az öngóllal két győzelem után egy pontot szereztek a vendégek, míg a hazaiak így is öt bajnoki óta veretlenek. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Aston Villa–Fulham 1–1 (N. Jackson 39., ill. Szuzuki Z. 64. – öngól)
Chelsea–Manchester United 2–0 (Rogers 50., Palmer 64. – 11-esből)
Manchester City–Brighton 0–1 (Ayari 11.)
Bournemouth–Leeds United 2–0 (Evanilson 31., Adli 90+1.)
Coventry City–Sunderland 3–1 (Szakamoto 17., Awoniyi 37., Rudoni 52., ill. Le Fée 67. – 11-esből)
Kiállítva: Alderete (90+9., Sunderland)
Brentford–Nottingham Forest 2–0 (Milenkovics 30. – öngól, I. Thiago 76.)
Hull City–Ipswich Town 2–2 (Iroegbunam 58., McBurnie 68., ill. Florentino 22., Enciso 74.)
Tottenham Hotspur–Crystal Palace 2–0 (Gray 25., Van Hecke 73.)
Kiállítva: Mateta (13., Crystal Palace)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
21.00: Newcastle–Everton (Tv: Match4)

 

 

Aston Villa Spíler Tv Fulham Premier League
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