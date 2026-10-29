Kikapott a Barcától az Aarhus, a Dinamo Bucuresti jutott tovább a férfi kézilabda BL-ben

Az E-csoportban az Aarhus 30–27-re kikapott a Barcától, így a dán csapat leszorult a kvartett harmadik helyére, mivel a Dinamo Bucuresti 36–26-ra nyert Montpellier-ben, és jobb egymás elleni eredményével (az idegenbeli iksz után hazai pályán legyőzte az Aarhust) továbbjutó helyre lépett.

A november 18-án kezdődő középdöntőben nyolc fordulót rendeznek, az első négy-négy helyezett jut be a negyeddöntőbe, az ötödik helyen zárók pedig az Európa-ligában folytathatják majd szereplésüket.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

Füchse Berlin (német)–Partizan Beograd (szerb) 40–33 (17–18)

Szerdán játszották

Porto (portugál)–One Veszprém HC 29–34 (15–17)

D-CSOPORT

Kristianstad (svéd)–OTP Bank-Pick Szeged 26–31 (12–17)

GOG (dán)–Sporting CP (portugál) 35–37 (11–16)

E-CSOPORT

SAH Aarhus (dán)–Barca (spanyol) 27–30 (14–15)

Montpellier Handball (francia)–Dinamo Bucuresti (román) 26–36 (16–16)

A KÖZÉPDÖNTŐS CSOPORTOK ÁLLÁSA