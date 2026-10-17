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NB I: Paks–ETO 0–2

Pedro Neto duplázott, a Chelsea véget vetett az Everton veretlenségének

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.17. 15:40
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Pedro Neto (jobbra) kétszer is bevette Jordan Pickford kapuját (Fotó: Getty Images)
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Chelsea Spíler Tv Everton Premier League
Eddig tartott az Everton veretlensége az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League), amelynek 7. fordulója a Chelsea sikerével indult szombaton: a londoniaknál Pedro Neto duplázott, a csapat világbajnok kapusa, Emiliano Martínez viszont súlyosnak tűnő sérülést szenvedett.

Gól nélküli első félidőt követően a Chelsea-nek mindössze 43 másodpercre volt szüksége a vezetés megszerzéséhez: Jorrel Hato beadása után Pedro Neto lőtt a kapuba. A vendégek a folytatásban is veszélyesebben futballoztak, Cole Palmer és Joao Pedro előtt is adódtak lehetőségek, ám Jordan Pickford több alkalommal is megmentette az Evertont.

A mérkőzés 66. percében ijesztő jelenetek játszódtak le, amikor Emiliano Martínez és az Everton védője, Jarrad Branthwaite egy szabadrúgás után összeütközött. Branthwaite fel tudott állni, a Chelsea kapusát azonban hosszasan ápolták, majd hordágyon vitték le a pályáról. A helyére a 21 éves Mike Penders állt be, aki ezzel bemutatkozott a Premier League-ben, ráadásul ő lett a Chelsea legfiatalabb kapusa az angol élvonalban.

Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27
Ijesztő jelenet... (Fotó: Getty Images)

A hajrában az Everton ment előre az egyenlítésért, ehhez képest a Chelsea megduplázta a különbséget. A 90. percben egy szabadrúgás után Neto elé került a labda, a portugál szélső pedig higgadtan az alsó sarokba helyezett, ezzel pedig pályafutása során először szerzett két gólt egy Premier League-mérkőzésen.

A Chelsea ezzel 2–0-s győzelmet aratott, és véget vetett az Everton veretlenségi sorozatának a bajnokságban. A londoniak ráadásul kilenc hónap után először zárhattak kapott gól nélkül Premier League-meccset.

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Everton–Chelsea 0–2 (P. Neto 46., 90.)
16.00: Fulham–Hull City
16.00: Manchester City–Ipswich Town (Tv: Spíler1)
16.00: Brentford–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
18.30: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák
15.00: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Match4)
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace
15.00: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)
17.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák
21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)

 

 

Chelsea Spíler Tv Everton Premier League
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