Lejtmenetben a Newcastle, a nyári szerzemény góljával nyert az Aston Villa

A találkozó egyetlen gólját a svájci válogatott Johan Manzambi szerezte a 36. percben.

A Newcastle United így a legutóbbi négy bajnoki meccséből hármat elveszített, míg az Aston Villa pontszámban és gólkülönbségben is beérte a „szarkákat” a Premier League tabelláján.

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Everton–Chelsea 0–2 (P. Neto 46., 90.)

Fulham–Hull City 1–0 (Iwobi 33.)

Kiállítva: Sessegnon (90+4., Fulham)

Manchester City–Ipswich Town 3–2 (Foden 19., Haaland 34., 69., ill. Maeda 21., Flemming 90. – 11-esből)

Brentford–Liverpool 1–2 (Lewis-Potter 44., ill. V. Munoz 62., Isak 70.)

Kiállítva: Jarmoljuk (45+8., Brentford), Janelt (90+2., Brentford)

Newcastle United–Aston Villa 0–1 (Manzambi 36.)

Vasárnap játsszák

15.00: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Match4)

15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace

15.00: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)

17.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)