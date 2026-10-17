Nemzeti Sportrádió

Lejtmenetben a Newcastle, a nyári szerzemény góljával nyert az Aston Villa

R. D. P.R. D. P.
2026.10.17. 20:43
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Johan Manzambi szokásos gólöröme (Fotó: Getty Images)
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Newcastle United Aston Villa Premier League
Az Aston Villa 1–0-ra nyert a Newcastle United vendégeként az angol Premier League 7. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A találkozó egyetlen gólját a svájci válogatott Johan Manzambi szerezte a 36. percben.

A Newcastle United így a legutóbbi négy bajnoki meccséből hármat elveszített, míg az Aston Villa pontszámban és gólkülönbségben is beérte a „szarkákat” a Premier League tabelláján.

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Everton–Chelsea 0–2 (P. Neto 46., 90.)
Fulham–Hull City 1–0 (Iwobi 33.)
Kiállítva: Sessegnon (90+4., Fulham)
Manchester City–Ipswich Town 3–2 (Foden 19., Haaland 34., 69., ill. Maeda 21., Flemming 90. – 11-esből)
Brentford–Liverpool 1–2 (Lewis-Potter 44., ill. V. Munoz 62., Isak 70.)
Kiállítva: Jarmoljuk (45+8., Brentford), Janelt (90+2., Brentford)
Newcastle United–Aston Villa 0–1 (Manzambi 36.)

Vasárnap játsszák
15.00: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Match4)
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace
15.00: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)
17.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák
21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)

 

 

Newcastle United Aston Villa Premier League
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