Cristiano Ronaldo mesterhármasával nyert az Al-Naszr, 15 gólra az álomhatár – videó

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.29. 22:26
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Cristiano Ronaldo összesen 985 gólnál jár (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo szaúdi labdarúgás Al-Naszr Spíler Tv
A szaúdi Pro League 12. fordulójának csütörtöki játéknapján az Al-Naszr 5–3-ra legyőzte az Al-Huludot, a hazaiak utolsó három gólját Cristiano Ronaldo szerezte.

Angelo egyenlített, majd Sadio Mané találatával már vezetett az Al-Naszr – mindkétszer Joao Félix jegyezte az asszisztot –, de a szünet előtt egalizált az Al-Hulud. A második félidőben pedig jött Cristiano Ronaldo, és mesterhármast szerzett. Joao Félix hozta kihagyhatatlan helyzetbe, majd ismét a 26 éves portugál támadó adta a gólpasszt, Ronaldo a belsőzés után ezúttal fejjel volt eredményes. Végül az ötszörös aranylabdás Mané passzából lőtt a szinte üres kapuba, s szerezte meg pályafutása 985. gólját is.

Az Al-Naszr 11 meccset játszott le eddig a bajnokságban, és a második helyen áll a szintén 28 pontos, de egy mérkőzéssel többet játszó Al-Kadszija mögött.

SZAÚDI PRO LEAGUE
12. FORDULÓ
Al-Naszr–Al-Hulud 5–3 (Angelo 24., S. Mané 38., C. Ronaldo 66., 72., 81., ill. J. Domingues 16., 90+4. – a másodikat 11-esből, Essomba 45+2.)

 

Cristiano Ronaldo szaúdi labdarúgás Al-Naszr Spíler Tv
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