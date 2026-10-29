Cristiano Ronaldo mesterhármasával nyert az Al-Naszr, 15 gólra az álomhatár – videó

Angelo egyenlített, majd Sadio Mané találatával már vezetett az Al-Naszr – mindkétszer Joao Félix jegyezte az asszisztot –, de a szünet előtt egalizált az Al-Hulud. A második félidőben pedig jött Cristiano Ronaldo, és mesterhármast szerzett. Joao Félix hozta kihagyhatatlan helyzetbe, majd ismét a 26 éves portugál támadó adta a gólpasszt, Ronaldo a belsőzés után ezúttal fejjel volt eredményes. Végül az ötszörös aranylabdás Mané passzából lőtt a szinte üres kapuba, s szerezte meg pályafutása 985. gólját is.

Az Al-Naszr 11 meccset játszott le eddig a bajnokságban, és a második helyen áll a szintén 28 pontos, de egy mérkőzéssel többet játszó Al-Kadszija mögött.

SZAÚDI PRO LEAGUE

12. FORDULÓ

Al-Naszr–Al-Hulud 5–3 (Angelo 24., S. Mané 38., C. Ronaldo 66., 72., 81., ill. J. Domingues 16., 90+4. – a másodikat 11-esből, Essomba 45+2.)