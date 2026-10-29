Horváth Krisztofer kihagyott tizenegyese után Matko duplája továbbjuttatta az Újpestet Szegeden

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA (NB II)–ÚJPEST FC 1–3 (1–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 2977 néző. Vezette: Antal Péter (Albert István, Belicza Bence Péter)

SZEGED: Prokop (Illés B., 37.) – Vékony (Posztobányi, 73.), Rjaskó, Széles, Kalmár O. (Tóth B., 66.) – Rabatin, Zvekanov – Haragos (Ádám M., 66.), Bodnár B. (Miskolczi, 73.), Zekics – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Tóth Balázs

ÚJPEST: Banai – Fiola, J. Nunes, Stronati, Scharmer – Szendrei N. (Mucsányi Miron, 79.), Maier – Vlijter (Varga M., 63.), Amenyido (Ademi, 63.), Horváth Krisztofer (Ljujics, a szünetben) – Tijani (Matko, 63.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Tóth-Gábor (35.), ill. Scharmer (10.), Matko (75., 86.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Gratulálok a csapatomnak, a vereség ellenére a teljesítmény rendben volt, de kijött a meccsen a két együttes közötti osztálykülönbség. A legfontosabb, hogy nagyjából megkaptam, amit az ideérkezésem óta kérek. Örülök, hogy volt önbizalmunk, és szöglet után szép gólt szereztünk. Prokop sérült kézzel fogta meg a tizenegyest, az Újpest pedig kicsit elbizonytalanodott. Nagy helyzetünk is volt, de sajnos a végén kinyíltunk, a vendégcsapat pedig veszélyes tudott lenni. Bízom benne, hogy Nagykanizsán ez a mentalitásunk megmarad.

Szélesi Zoltán: – A kupasorozatban a lényeg a továbbjutás, ez megvan. Azt kaptam vissza, amire készültünk: a dominancia, a támadásépítés működött, ennek megfelelően – góllal – kezdtünk, ám sajnos a tizenegyes kimaradt, ezzel felélesztettük a Szegedet. A hazaiak jól használták ki ezt a hullámot, de a cserék éltek a lehetőséggel, Aljosa Matko és Varga Márton is kiválóan szállt be. A megérdemelt győzelem és továbbjutás kipipálva.

ÖSSZEFOGLALÓ

1990 óta 36 évet kellett várniuk arra a szegedi szurkolóknak, hogy a legendás múltú Újpest újra tétmérkőzésen a Tisza-parti városba látogasson. A labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójában került össze a két csapat azok után, hogy az előző körben mindkét fél NB III-as alakulat otthonában győzött: az Újpest Dorogon 2–0-ra, a Szeged Iváncsán 4–0-ra.

A meccs eleje azt mutatta, megvan az osztálykülönbség a két gárda között. A lila-fehérek hatalmas lendülettel kezdtek, a 10. percben pedig már vezettek – Tizian Scharmer bal külsővel lőtt a rövid felsőbe –, majd a kapufát is eltalálták. Sőt a félidő második részében tizenegyeshez jutottak, ám Horváth Krisztofer eléggé laza volt, lapos belsőzését Rostislav Prokop könnyedén megfogta a bal sarok előtt; a kapus sérülten hárított, le is kellett cserélni.

Rostislav Prokop megfogta Horváth Krisztofer gyenge tizenegyesét, de utána le kellett cserélni (Fotó: Kovács Péter)

És ahogy az megvan írva, egy perccel a kihagyott büntető után, szinte a semmiből egyenlített az alacsonyabb osztályú csapat, szöglet után Tóth-Gábor Kristóf bántóan egyedül maradt a hosszún, és belsővel a kapuba lőtt.

A pihenő után megint nagy lendülettel kezdett a fővárosi együttes, fél percen belül már eljutottak lövésig a vendégek. Ez a lendület tíz percig tartott, ezután kijött a hazai csapat a szorításból. Ezzel el is tűnt a két klub közötti különbség, a Szeged is tudott veszélyes helyzeteket kialakítani, főleg rögzített szituációkból.

A hajrában mindkét fél sokat változtatott, és ez a lila-fehéreknek jött be, mivel egy csereember, Aljosa Matko szerezte meg a második és a harmadik újpesti gólt is a 75. és a 86. percben. Összességében megérdemelt az Újpest továbbjutása, ám a Szeged is dicséretet érdemel, mert NB I-es ellenfele csak a hajrában tudta felőrölni. 1–3