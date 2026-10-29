Európai kézilabdaligák: tizennégy magyar gól Bukarestben

2026.10.29. 21:15
null
Faluvégi Dorottya (Fotó: FB/CSM Bucuresti)
Címkék
Balingen-Weilstetten Leimeter Csaba CSM Bucuresti Kuczora Csenge CSM Slatina Faluvégi Dorottya Kácsor Gréta
Az egyaránt Európa-bajnoki bronzérmes Faluvégi Dorottya négy, míg Kuczora Csenge egy gólt szerzett a CSM Bucuresti-ben, amely házigazdaként 30–27-re nyert a CSM Slatina ellen a román női kézilabda-bajnokság csütörtöki játéknapján.

A liga honlapja szerint a vendégeknél a szerdán kihirdetett bő Európa-bajnoki keretből is kimaradt Kácsor Gréta kilenc alkalommal volt eredményes.

Leimeter Csaba három találata ellenére az újonc Balingen-Weilstetten 31–25-ös vereséggel távozott a Flensburg-Handewitt otthonából a német férfiligában.

Balingen-Weilstetten Leimeter Csaba CSM Bucuresti Kuczora Csenge CSM Slatina Faluvégi Dorottya Kácsor Gréta
Legfrissebb hírek

Jánosi három, Ludmán két gólt szerzett a spanyol bajnokságban – európai kézilabdakörkép

Kézilabda
2026.10.24. 22:54

Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar kéziválogatott keretébe

Kézilabda
2026.10.20. 17:17

Női kézi BL: a norvég Sola nyolc góllal nyert Bukarestben

Kézilabda
2026.10.18. 18:10

Nora Mörk nélkül kikapott Bukarestben az Esbjerg, már csak az FTC hibátlan a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.10.11. 18:10

Európai kézilabdaligák: kilenc magyar góllal nyert a Slatina

Kézilabda
2026.10.04. 21:20

Döntő gól és mérföldkő: Simon Petra és Zákányi Janka a győztes BL-meccsek után

Kézilabda
2026.10.04. 14:17

Az utolsó másodpercekben szerzett góllal nyert az FTC a CSM Bucuresti ellen

Kézilabda
2026.10.03. 17:38

A Bukarest kilencgólos előnyről bukott el, a Metz a négygólos Vámossal nyert a Podravka ellen

Kézilabda
2026.09.19. 19:49