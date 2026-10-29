Európai kézilabdaligák: tizennégy magyar gól Bukarestben

Az egyaránt Európa-bajnoki bronzérmes Faluvégi Dorottya négy, míg Kuczora Csenge egy gólt szerzett a CSM Bucuresti-ben, amely házigazdaként 30–27-re nyert a CSM Slatina ellen a román női kézilabda-bajnokság csütörtöki játéknapján.
A liga honlapja szerint a vendégeknél a szerdán kihirdetett bő Európa-bajnoki keretből is kimaradt Kácsor Gréta kilenc alkalommal volt eredményes.
Leimeter Csaba három találata ellenére az újonc Balingen-Weilstetten 31–25-ös vereséggel távozott a Flensburg-Handewitt otthonából a német férfiligában.
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Női kézi BL: a norvég Sola nyolc góllal nyert Bukarestben
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2026.10.18. 18:10