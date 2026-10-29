Európai kézilabdaligák: tizennégy magyar gól Bukarestben

A liga honlapja szerint a vendégeknél a szerdán kihirdetett bő Európa-bajnoki keretből is kimaradt Kácsor Gréta kilenc alkalommal volt eredményes.

Leimeter Csaba három találata ellenére az újonc Balingen-Weilstetten 31–25-ös vereséggel távozott a Flensburg-Handewitt otthonából a német férfiligában.