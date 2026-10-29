Zverev negyeddöntős Bécsben, hétfőtől ő a világelső

A kétszeres Grand Slam-győztes német játékos a 16 között a holland Talon Griekspoort győzte le csütörtökön 6:4, 7:5-re, így hétfőtől ő vezeti az ATP-rangsort.

Az már október 12-én biztossá vált, hogy Zverev előbb-utóbb megelőzi Sinnert, és a férfitenisz történetének 30. ranglistavezetője lesz, az azonban csak bécsi menetelésével dőlt el, hogy ez már a jövő héten megtörténik.

Az ATP 1973 óta tartja számon a világelsőket, az idén a francia és az amerikai nyílt bajnokságon is győztes Zverev – Boris Becker után – a második német ranglistavezető lesz.