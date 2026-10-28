A Loki és a Paks a hajrában, a Szpari a hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást a Mol Magyar Kupában

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC 1–3 (Süttő 37. – 11-esből, ill. Batoum 40., Kovács M. 101.. Regza 109. – 11-esből) – vége

ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III) 0–0 – Kiállítva: Szujó (45., Haladás), Szakály A. (92., Haladás) – 11-esekkel 4–2 – vége

Szentlőrinc (NB II)–Vasas FC 3–4 (Weisz 30., Pálfalvi 42., Oláh B. 71., ill. Horváth R. 19., 49., Pálinkás 37., Pethő B. 82.) – vége

Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC 2–3 (Tóth L. 36., Torda 83., ill. Dénes V. 42., Egri 90+2., Kocsis D. 90+3.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC 1–2 (Horváth Z. 73., ill. Gyurkits 25., Szalai J. 90+1.) – vége

Monor SE (NB III)–MTK Budapest 1–5 (Kapronczai 53. – 11-esből, ill. Szuhodovszki 14., Klausz 36., 49., Bognár I. 64., Jurek 85.) – vége

Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II) 0–4 (Merényi 5., 39., 50., Farkas B. 48.) – vége

Bicskei TE (NB III)–Ferencvárosi TC 1–4 (Király P. 17., ill. Fodor 5. – öngól, Levi 60., Arzani 62., Yusuf 87.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Részletes jegyzőkönyvek később.

KÉSŐBB

17.00: FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC

18.00: Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good

19.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II) 0–2 (Csizmadia Z. 45., Artner D. 72.)

Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC 3–1 (Novák Cs. 5., Kicsun 56., Berecz 78., ill. Csontos D. 41.)