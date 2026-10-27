Hatalmas meglepetés, az Arsenal kiesett a Highburyben

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.10.27. 23:13
A Fleetwood Town elbúcsúztatta az Arsenal (Fotó: Getty Images)
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Arsenal Ligakupa Fleetwood Town
Hatalmas meglepetés az angol Ligakupa 4. fordulójában, a negyedosztályú Fleetwood Town 1–1-es végeredmény után tizenegyesekkel elbúcsúztatta az Arsenalt, és bejutott a negyeddöntőbe.

Nem akárhol lépett pályára az Arsenal, ugyanis a Fleetwood Town stadionját Highburynek hívják – ahogy a londoniak korábbi, legendás pályáját is. A Fleetwood egyébként egyetlen negyedosztályú csapatként jutott el a 4. fordulóba, és korábban sosem jutott ilyen messzire a kupasorozatban.

A meccs elején hosszú percekig állt a játék, ugyanis egy drón jelent meg a pálya felett. Utána viszont a Fleetwood meglepetésre vezetést szerzett a tartalékos angol bajnoki címvédő ellen, Aaron Loupalo-Bi betört Marli Salmon mellett, majd a kapuba lőtt.

Az Arsenal nagyon keveset mutatott az első félidőben, szünet után viszont gyorsan egyenlített, Viktor Gyökeres estében valahogy a jobb sarokba kotorta a labdát. A győztes gólt viszont nem tudta megszerezni az Arsenal, amely a mérkőzést emberhátrányban fejezte be; Max Dowmant törlesztés miatt állította ki a játékvezető a 85. percben.

Tizenegyesek döntöttek, amelyek során az első három párban mindenki értékesítette a saját próbálkozását. A negyedik körben azonban Bruno Guimaraes bal sarokra tartó lövését kiütötte Jay Lynch, Conor Haughey pedig nem hibázott, így hatalmas meglepetésre a negyedosztályú csapat lesz ott a legjobb nyolc között.

ANGOL LIGAKUPA
4. FORDULÓ (NYOLCADDÖNTŐ)
Bradford City (III.)–Peterborough (III.) 2–0
Fletwood Town (IV.)–Arsenal 1–1 – 11-esekkel 5–3
SZERDA
20.30: Manchester City–Brighton
20.45: Fulham–Crystal Palace
20.45: Bournemouth–Aston Villa
20.45: Sunderland–Brentford
21.00: Liverpool–Chelsea (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
CSÜTÖRTÖK
20.45: Everton–Newcastle (Tv: Match4)

 

Arsenal Ligakupa Fleetwood Town
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