Iraola a Ligakupa-sorsolásról: Ez az egyetlen csapat, amellyel nem akartam összekerülni...
A Liverpool szerdán a Chelsea ellen biztosította a helyét az angol Ligakupa legjobb nyolc csapata között: a rendes játékidő 1–1-es döntetlenje után tizenegyespárbajban 6–5-re nyert. A decemberi negyeddöntőben hazai pályán fogadja a Bournemoutht, amelyet Andoni Iraola jól ismer, hiszen korábban ő irányította a gárdát.
A spanyol szakember a sorsolás előtt nem is titkolta, hogy éppen ezt a párosítást szerette volna elkerülni.
„Már a sorsolás előtt is azt mondtam, hogy az egyetlen csapat, amellyel nem szeretnék összekerülni, az a Bournemouth. Számomra nyilvánvalóan különleges lesz ez a mérkőzés, de ők is nagyon jól ismernek engem, ráadásul mostanában remekül futballoznak, jó formában vannak. Nem voltunk túl szerencsések a sorsolásokkal: már a Tottenham és a Chelsea ellen is játszottunk, most pedig jön a Bournemouth. Meg kell dolgoznunk azért, hogy bejussunk az elődöntőbe, remélem, hazai pályán ezt is sikerül elérnünk” – mondta Iraola.
A Liverpool vezetőedzője a Chelsea elleni továbbjutás kapcsán kiemelte, hogy a kupasorozatokban elsősorban az eredmény számít, és elégedett volt labdarúgói erőfeszítéseivel.
„Egy kupában végül is az a legfontosabb, hogy továbbjuss, és ott legyél a következő kör sorsolásánál. Szerencsére a tizenegyespárbajból mi kerültünk ki győztesen. Elégedettek lehetünk, mert a játékosok rengeteget tettek ezért a sikerért, és a negyeddöntőbe jutás lett a jutalmuk” – értékelt.
A Chelsea-t irányító Xabi Alonso csalódottan fogadta a kiesést, ugyanakkor úgy vélte, csapata versenyképes teljesítményt nyújtott az Anfielden. A korábbi spanyol válogatott középpályás szerint a két együttes között kevés különbség volt, a tizenegyespárbajban pedig már bármi megtörténhetett.
„Amikor eljutunk a szétlövésig, mindig lesz valaki, aki igazságtalannak érzi a kiesést. Nagyon szoros mérkőzés volt, mindkét csapat közel állt a továbbjutáshoz. Megfelelő szinten teljesítettünk ahhoz, hogy versenyben legyünk az Anfielden. A meccs kiegyenlített volt, és nem engedtünk sok helyzetet az ellenfélnek” – mondta Alonso, aki külön kiemelte kapusa, Mike Penders teljesítményét is.
A baszk szakember hozzátette, hogy immár a hétvégi, Manchester United elleni Premier League-találkozóra kell összpontosítaniuk. A Chelsea szombaton hazai pályán fogadja az MU-t.
ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ
LIVERPOOL–CHELSEA 1–1 (1–1) – 11-esekkel 6–5
Liverpool, Anfield, 60 214 néző. Vezette: England
LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Gomez, Van Dijk (Jacquet, 72.), R. Araújo, Cimikasz – Gravenberch, Nyoni (A. Mac Allister, 82.) – Ngumoha (Isak, 82.), McConnell (Wirtz, 59.), Gakpo – Koumas (Barcola, 59.). Vezetőedző: Andoni Iraola
CHELSEA: Penders – Gusto (Palestra, 68.), Lacroix (Colwill, 45+1.), W. Fofana, Acheampong – Henderson, M. Caicedo (Barco, 68.), Lavia – P. Neto, Welbeck (Emegha, 68.), Rogers. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Gakpo (43. – 11-esből), ill. Rogers (40. – 11-esből)