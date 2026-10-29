Iraola a Ligakupa-sorsolásról: Ez az egyetlen csapat, amellyel nem akartam összekerülni...

A Liverpool szerdán a Chelsea ellen biztosította a helyét az angol Ligakupa legjobb nyolc csapata között: a rendes játékidő 1–1-es döntetlenje után tizenegyespárbajban 6–5-re nyert. A decemberi negyeddöntőben hazai pályán fogadja a Bournemoutht, amelyet Andoni Iraola jól ismer, hiszen korábban ő irányította a gárdát.

A spanyol szakember a sorsolás előtt nem is titkolta, hogy éppen ezt a párosítást szerette volna elkerülni.

„Már a sorsolás előtt is azt mondtam, hogy az egyetlen csapat, amellyel nem szeretnék összekerülni, az a Bournemouth. Számomra nyilvánvalóan különleges lesz ez a mérkőzés, de ők is nagyon jól ismernek engem, ráadásul mostanában remekül futballoznak, jó formában vannak. Nem voltunk túl szerencsések a sorsolásokkal: már a Tottenham és a Chelsea ellen is játszottunk, most pedig jön a Bournemouth. Meg kell dolgoznunk azért, hogy bejussunk az elődöntőbe, remélem, hazai pályán ezt is sikerül elérnünk” – mondta Iraola.