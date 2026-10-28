A City tizenegyesekkel verte ki a Brightont, a Bournemouth kiütötte a Villát az angol Ligakupában

Nem gyakran lehetett ilyet leírni az elmúlt években, de a sorozatban címvédőként érdekelt Manchester City hazai pályán játszott alárendelt szerepet a Brighton ellen. Mindkét együttes tartalékos felállásban lépett pályára, de így is a kezdőcsapatban volt hazai oldalon a Marc Guéhi, Ajub Buaddi, Rayan Cherki, Phil Phoden tengely, míg a vendégeknél Yasin Ayari, Pascal Gross, Georginio Rutter és Malick Yalcouyé is pályára lépett az első perctől kezdve. A 30. percben pont a Brighton elefántcsontparti középpályása törte meg a jeget, közeli lövése a kapus Rulli érintésével kötött ki a hálóban. A City a szünet előtt Mateo Kovacic átlövésével egalizált, majd a fordulás után jött Georginio Rutter, és az ötös sarkáról mattolta Rullit, visszaszerezve a vezetést a „sirályoknak”. A második játékrész első fele egyébként a szinte teljes egészében a Brightoné volt, de ezután fokozatosan átvette az irányítást a Maresca-csapat, s a 72. percben másodszor is egyenlített, Cherki szabadrúgásába Vitor Reis tette bele a lábát. A hátralevő közel húsz percben egyik fél sem tudta megszerezni a győztes gólt, így jöhettek a tizenegyesek. A szétlövésben az első három körben egyik fél sem hibázott, majd negyedikben Kovacic tizenegyesét Steele, míg Ayari próbálkozását Ruli hárította. Az ötödik körben Cherki nem rontott, ellenben Dunk tizenegyesét kivédte Rulli, továbbjuttatva a hazaiakat. 2–2 – tizenegyesekkel 4–3

A Tóth Alexet sérülés miatt nélkülöző Bournemouth esélyt sem adott a tartalékosan felálló Aston Villának. A különbséget az xG-érték mellett (a hazaiak 2.56-os értékére 0.99-cel válaszoltak Unai Emery fiai) a kapusok teljesítménye döntötte el: hazai oldalon Michele Di Gregorio mind az öt, kapuját eltaláló lövést hárította, míg Marc Bizot Amin Adli, Lewis Cook és Álvaro Rodríguez lövésénél is tehetetlen volt – megérdemelten jutott tovább Marco Rose csapata. 3–0

A Crystal Palace Eddie Nketiah első félidei góljával jutott tovább a Fulham otthonában, míg a Sunderland 13 perc alatt három gólt rámolt be a Brentford kapujába, amely még a szünet előtt szépített, s utána is támadott, de Igor Thiago ráadásbeli találata túl későn érkezett, így a „méhek” nem tudták szétlövésre menteni a mérkőzést.

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ, szerdai mérkőzések

Manchester City–Brighton 2–2 – 11-esekkel 4–3

Fulham–Crystal Palace 0–1

Bournemouth–Aston Villa 3–0

Sunderland–Brentford 3–2

Liverpool–Chelsea 1–1 – 11-esekkel 6–5

CSÜTÖRTÖK

20.45: Everton–Newcastle (Tv: Match4)

KEDD

Bradford City (III.)–Peterborough (III.) 2–0

Fletwood Town (IV.)–Arsenal 1–1 – 11-esekkel 5–3