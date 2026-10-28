Király Patrik gyönyörű gólt szerzett, de simán továbbjutott a Ferencváros

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

BICSKEI TE (NB III)–FERENCVÁROSI TC 1–4 (1–1)

Bicske, Bicskei TC Sporttelep, 1800 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Berényi Ákos, Balla Levente)

BICSKE: Baráth Bence (Rigó, 90.) – Cserkuti, Molnár S., Czumbil, Tifán-Péter – Fodor T. (Németh K., 77.), Hirman, Király P. – Nemes (Csordás H., 90.), Herczeg Z. (Knolmár, 66.), Erdey (Mohai, 76.). Vezetőedző: Csordás Csaba

FTC: Varga Á. – Nagy O., Raemaekers, Zohoré, Cadu (Osváth, 79.) – Nagy Ádám – Levi, Bagi (Bero, a szünetben), Rommens (Corbu, 61.), Arzani (Birmancsevics, 79.) – Joseph (Yusuf, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Király P. (17.), ill. Fodor T. (5. – öngól), Levi (60.), Arzani (62.), Yusuf (84.)

MESTERMÉRLEG

Csordás Csaba: – Kedd este terveztem hazajönni az utánpótláscsapatom tornájáról, ám lekéstem a gépemet, a reptéren éjszakáztam, a kezdés előtt másfél órával érkeztem meg – mégsem voltam ideges! Jutalomjáték volt a Ferencváros ellen futballozni, hatalmas élmény a közösségünknek. Átérzem, hogy a nagyszerű pályafutást maga mögött tudó csapatkapitányom gyönyörű góllal koronázta meg a karrierjét, és a kapusunk is megmutatta, mit tud. Felvállaltuk a játékunkat, ami működött is, amíg volt bennünk erő.

Borbély Balázs: – Előnybe kerülve szabadrúgást ajándékoztunk az ellenfélnek, a Bicske gyönyörű góllal egyenlített, amitől lelkesebbek lettek a játékosai. A szünetben megnyugtattam a srácokat, mert, bár akartak az első félidőben, görcsösen futballoztak. A fordulás után biztos voltam benne, hogy szerzünk két-három gólt, így is történt.

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Életük meccsére készültek a Bicske labdarúgói. Az NB III Északnyugati csoportjában a kilencedik helyen álló csapat a Nádorváros, a Sárisáp, majd a Harta kiejtésével váltotta meg jegyét a Mol Magyar Kupában a tizenhat közé jutásért rendezendő fordulóba, amelyben megkapta a sorozat címvédőjét, a Ferencvárost. Noha a zöld-fehérek az utóbbi években többször is jártak a Fejér megyei városban (2020 novemberében a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött 5–0-ra, 2022 szeptemberében 2–0-ra nyertek), az akkor pályára lépő bicskeiek közül senki sem maradt hírmondónak – nem csak az élvonalbeli kluboknál üti fel a fejét az óriási fluktuáció…

A helyiek szomjaztak arra, hogy jó focit lássanak, nagy várakozás előzte meg az összecsapást. Amint arra számítani lehetett, telt ház fogadta a magyar rekordbajnokot a karbantartott létesítményben, ahová a szervezők szerint megközelítőleg ezer embert vártak. A tumultus akkora volt, hogy a találkozó kezdetét követő percekben megnyitották a délnyugati kapu mögötti lelátórészt is. A hazaiak a különleges összecsapásra készített, klubcímerekkel ellátott sállal készültek, ami kelendő relikviának számított. Nemcsak a rendezést illette elismerés, a büfé üzemeltetői is kitettek magukért – ritka finom rántott húsos szendvicsükért tucatjával álltak sorba.

A Ferencváros összeállításán valamelyest érződött, hogy harmadosztályú klubbal játszik, mégsem kellett sokat várni arra, hogy megszerezze a vezetést – igaz, jókora szerencse is kellett hozzá. A menteni igyekvő Fodor Tamás úgy ért bele a labdába, hogy átemelte a saját kapusa felett. Csakhogy a Ferencváros ahelyett, hogy lezárta volna a meccset, megnehezítette a saját dolgát. A bicskei letámadás megzavarta a vendégek labdakihozatalát, kirúgás után Philippe Rommens veszített labdát, és csak szabálytalanság árán tudta feltartóztatni a hazai támadást. A csapatkapitány, Király Patrik nem teketóriázott, 20 méterről ballal tekerte a labdát a rövid, bal felső sarokba – a hazai cserejátékosok is a pályán ünnepelték parádés gólt szerző társukat –, így bő negyedóra elteltével ismét döntetlen volt az állás.

Ezután a ferencvárosiak benyomták ellenfelüket saját tizenhatosuk környékére, ám a gurigázás nem vezetett eredményre. Egyetlen igazán veszélyes első félidei helyzetükre a 44. percig kellett várni: Nagy Olivér jobb oldali beadása épp olyan pontos volt, mint Trabzonban, Cadu azonban nem volt olyan hatékony befejező, mint Kristoffer Zachariassen akkor, három méterről nem találta el a kaput. Nem lepődhetett meg azon senki sem, hogy a szünetben ébresztőt kántált a vendégtábor.

Hogy a szurkolók vagy Borbély Balázs kérlelő szavai tették-e meg hatásukat, nem tudni, mindenesetre a Fradi rákapcsolt a fordulás után. A második félidő Philippe Rommens lövésével indult, folytatásként Nagy Olivér találta el a bal oldali kapufát fifikás szögletvariációt követően, majd Lenny Joseph hagyott ki ziccert, Baráth Bence óriásit védett. Egy órája tartott a mérkőzés, amikor Cadu a védelem mögé került a bal szélen, Jonathan Levi pedig magabiztosan lőtte a kapuba a középre gurított labdáját. Két perccel később Daniel Arzani is szép gólt lőtt, amivel a Ferencváros eldöntötte a párharcot, majd a hajrában Bamidele Yusuf góljával beállította a végeredményt – a Bicske szimpatikus csapat benyomását keltette, nagyot küzdött, a második félidőben azonban a mérkőzés legjobbja, Baráth Bence remeklésének köszönhette, hogy mindössze három góllal maradt alul. 1–4

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