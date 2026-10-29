Videó: a két milánói gigász bemutatta az új stadion látványtervét

M. B.M. B.
2026.10.29. 22:33
Fekete-kék és piros-fekete fal is lesz a milánói derbiken (Fotó: acmilan.com)
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AC Milan Milan Internazionale Inter San Siro
A két milánói futballklub, a Milan és az Internazionale egyaránt közzétette a videót, amelyben bemutatták a San Siro (hivatalos formában Giuseppe Meazza Stadion) helyét átvevő új stadion látványtervét.

A Milan és az Inter honlapján egyaránt megjelenő közlemény szerint  a 71 500 férőhelyes aréna építése 2028-ban kezdődik meg, s a 2031–2032-es idényt már az új létesítményben kezdik meg a csapatok, továbbá a 2032-es, olasz–török közös rendezésű Eb-n is rendeznek meccseket az arénában. Az új stadion a Generali Stadium nevet viseli majd, miután a két klub hosszú távú, összesen 650 millió értékű szponzorációs szerződést kötött az ismert biztosítási nagyvállalattal, amely egyben a stadion biztosítási partnere lesz – a szerződés pontos hossza nem ismert, Fabrizio Romano szerint 2052-ig érvényes, míg a Football Italia szerint 25 éves kontraktust írtak alá a felek.

Ilyen lesz az új stadion madártávlatból (Fotó: acmilan.com)

A két óriásklub új otthonát a londoni új Wembley Stadionért is felelős Foster+Partners, illetve a Manica nevű cégek tervezték, s a külső dizájn két fontos eleme a duplán hajlított tető, valamint az X-alakú betonelemekre épülő homlokzat, amely a milánói Dóm építészetét hivatott idézni. Belül egy kétszintes, 360 fokos, megszakítás nélküli ovális lelátót találunk majd, s a kapu mögötti szektorok dőlésszöge helyenként 37 fok is lehet, így – akárcsak Borussia Dortmund hívei a Signal Iduna Park „Sárga Falában” – a fanatikus drukkerek egybefüggő piros-fekete, illetve fekete-kék falat alkothatnak majd.

A Generali Stadium (amelyet az európai kupameccseken Milánó Stadionnak hívnak majd – a szerk.) koncerteknek is otthont ad, akárcsak annak jelenleg még álló elődje, a San Siro, vagyis a Giuseppe Meazza Stadion.

 

 

AC Milan Milan Internazionale Inter San Siro
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