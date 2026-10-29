Női kosár Ek: váratlan vereséget szenvedett a Sopron Portugáliában

Folytatták párhuzamos útjukat csapataink a nemzetközi porondon, legalábbis a női mezőnyben. Európa-kupa-résztvevőink közül a DVTK és a Sopron is nyert az első két fordulóban, aztán kikapott a harmadikban, de míg a miskolciak spanyolországi veresége papírformának számít, a Magyar Kupában címvédő Sopron portugáliai kudarca meglepő.

Hozzá hasonlóan a Benfica is két győzelemmel állt ugyan, és a portugál női kosárlabda rengeteget fejlődött az elmúlt néhány évben, ennek ellenére Gáspár Dávid csapatának talán erősebb a játékosállománya. Fontos volt viszont a Schaquilla Nunn-faktor, az amerikai magasember eddig mindig elérte a 20 pontot, és most először nem tudott dupla duplát felmutatni, mert megállt kilenc lepattanónál.

A negyedik negyed elején még jobban állt a Sopron, 57–56-ra vezetett Angyal Barbara triplájával, utána viszont egy 11–1-es etappal eldöntötte a mérkőzés kimenetelét a házigazda, amely lepattanózásban a mieink fölé nőtt, és emellett pontosabban is célzott. Nincs azonban veszve semmi, hazai pályán nem lehetetlen feladat a mostani tíz pontnál többel felülmúlni a Benficát, ezzel megszerezni a csoportelsőséget.

KOSÁRLABDA

EURÓPA KUPA, NŐK

3. FORDULÓ

SL BENFICA (portugál)–SOPRON BASKET 72–62 (16–22, 19–13, 20–14, 17–13)

Lisszabon, 327 néző. V: Torres Sánchez (spanyol), Dominique (gibraltári), Williams (brit)

BENFICA: Soeiro 2, Umabano 6/6, Filipe 6/6, POLLEROS 9/3, NUNN 22/12. Csere: Neto 2, Faustino 8, Valenzuela 11/9, Martins 6, Barreto. Edző: Ricardo Vasconcelos

SOPRON: Angyal 8/6, TODD-WILLIAMS 16/3, Friskovec 10/6, Jankovics 10, EZEIGBO 9. Csere: Laczkó, Tóth F. 6/6, Marics 3. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–2. 9. p.: 14–19. 12. p.: 16–26. 16. p.: 27–28. 22. p.: 37–35. 24. p.: 37–40. 30. p.: 55–49. 32. p.: 55–54. 35. p.: 62–57. 37. p.: 67–58

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Elismerésem a Benficának, a kulcshelyzetekben jobb döntéseket hozott. Tanulnunk és fejlődnünk kell azon a téren, hogy minden támadást és védekezést sokkal nagyobb fókusszal hajtsunk végre. A védekezések utolsó másodperceiben hibáztunk, támadásban pedig sokszor nem értékesítettük a jól kialakított helyzeteket. Ezt jobban kell csinálnunk! Bosszantó és fájó vereség, de tanulni fogunk belőle, és dolgozunk, hogy a jövőben ez ne forduljon elő.