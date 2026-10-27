Szerdai sportműsor: 13 mérkőzés a Magyar Kupában, Liverpool–Chelsea az angol Ligakupában
OKTÓBER 28., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT) – élő eredménykövető!
12.30: Bicskei TE (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
12.30: Szentlőrinc (NB II)–Vasas FC
12.30: ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III)
12.30: Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC
12.30: Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC
12.30: Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC
12.30: Monor SE (NB III)–MTK Budapest
12.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)
17.00: FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)
17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II)
18.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC
18.00: Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good
19.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.30: Manchester City–Brighton
20.45: Fulham–Crystal Palace
20.45: Bournemouth–Aston Villa
20.45: Sunderland–Brentford
21.00: Liverpool–Chelsea (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
NÉMET KUPA
2. FORDULÓ
18.00: Dynamo Dresden (II.)–Schalke
18.00: SSV Jeddeloh (IV.)–Hertha BSC (II.)
18.00: Paderborn–VfB Stuttgart
18.00: Freiburg–Wolfsburg (II.)
20.45: Bayern München–Magdeburg (II.) (Tv: Sport2)
20.45: Bayer Leverkusen–Nürnberg (II.)
20.45: Hannover (II.)–Kaiserslautern (II.)
20.45: Holstein Kiel (II.)–Hoffenheim
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
18.30: Milan–Bologna (Tv: Arena4)
18.30: Parma–Udinese
18.30: Venezia–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Genoa–Juventus (Tv: Arena4)
20.45: Monza–Napoli
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
19.00: Anaitasuna (VI.)–Alavés
19.00: Tarancón (IV.)–Levante
21.00: Salamanca (IV.)–Celta Vigo
21.00: Tavernes de la Valldigna (VI.)–Valencia
21.00: Navalcarnero (IV.)–Real Betis
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: MTK Budapest–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
FUTSAL
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
ELITKÖR, 2. FORDULÓ
5. CSOPORT, GLIWICE
19.00: Piast Gliwice (lengyel)–Újpest FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 1.00: Tampa Bay Rays–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Női 53 kg, 62 kg, 68 kg (Szabados Noémi), 72 kg
6.30: selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)
12.30: elődöntők
Női 50 kg, 57 kg (Dollák Tamara), 65 kg, 76 kg
6.30: vigaszág (Tv: M4 Sport)
14.00: döntők, bronzmérkőzések (Tv: M4 Sport, 14.30)
CURLING
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OSTRAVA
8.30: Olaszország–Németország (Tv: Eurosport1)
19.00: Németország–Hollandia (Tv: Eurosport1)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
18.30: FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák)
18.45: Black Wings Linz (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)
19.00: RB Salzburg (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
19.30: HC Bolzano (olasz)–EC Villach (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Porto (portugál)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
18.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–MT Melsungen (német)
18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–HBC Nantes (francia)
C-CSOPORT
20.45: RK Celje (szlovén)–HC Zagreb (horvát)
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Aalborg Handbold (dán) (Tv: Sport1)
F-CSOPORT
20.45: SC Magdeburg (német)–HC Kriens-Luzern (svájci)
20.45: Industria Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, 4. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Girona (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EURÓPA-KUPA, 3. FORDULÓ
E-CSOPORT
20.00: Jairis (spanyol)–DVTK Hun-Therm
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
18.00: Alba Fehérvár–Délút-SZTE-Szedeák
18.00: Atomerőmű SE–Phoenix Fóti Tigrisek
18.15: Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: DEAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.30: Endo Plus Service-Honvéd–OSE Lions
19.00: Sopron KC–NKA Universitas Pécs
NBA, ALAPSZAKASZ
4.00: Los Angeles Lakers–Portland Trail Blazers (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1153 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
20.00: OK Napredak Odzak (bosnyák)–Fino Kaposvár
NŐI CHALLENGE-KUPA
SELEJTEZŐ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT), 1. MÉRKŐZÉS
19.30: VC Kanti Schaffhausen (svájci)–Újpesti TE
NŐI MAGYAR KUPA, SELEJTEZŐ
19.30: Vidux-Szegedi RSE–Szent Benedek RA
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, BÁZEL
11.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-AS TORNA, BÉCS
13.30: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ
2.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, KANTON
6.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. és 2. forduló
6.00: Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani, 2.)–Jil Teichmann, Simona Waltert (svájciak)
TOLLASLABDA
51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ, D-CSOPORT
20.30: Panathinaikosz (görög)–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Aranylabda – Harry Kane nyert vagy Kylian Mbappé veszített?
8.00: A vonalban Bánki József
9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1975-ben nyerte meg egyetlen bajnoki címét a Debreceni Dózsa férfi kézilabdacsapata
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendégünk Törőcsik Zsófia világbajnok és világcsúcstartó szabadtüdős búvárúszó és Bacskó László, a nOxygen Apnea Club elnöke
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Göbölyös Gábor, Gyenge Balázs, Thury Gábor
17.00: A víz összeköt
17.35: Utánpótlás-nevelés – sportol a gyerek
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közvetítés a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája Szolnok–Girona csoportmérkőzéséről. Kommentátor: Tóth Béla. Közvetítés a férfi kosárlabda NB I Körmend–Falco mérkőzéséről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
19.00: Közvetítés a labdarúgó Mol Magyar Kupa ZTE FC–ETO FC találkozójáról. Kommentátor: Katona László és Jó András. Szakértő: Bene Ferenc
20.30: Közvetítés a férfi vízilabda Bajnokok Ligája Panathinaikosz–FTC csoportmeccséről. Kommentátor: Regős László Pál
21.45: A víz összeköt
22.15: Sportvilág Olasz Gergővel