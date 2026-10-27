Szerdai sportműsor: 13 mérkőzés a Magyar Kupában, Liverpool–Chelsea az angol Ligakupában

OKTÓBER 28., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT) – élő eredménykövető!

12.30: Bicskei TE (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

12.30: Szentlőrinc (NB II)–Vasas FC

12.30: ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III)

12.30: Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC

12.30: Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

12.30: Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC

12.30: Monor SE (NB III)–MTK Budapest

12.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

17.00: FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC

18.00: Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good

19.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.30: Manchester City–Brighton

20.45: Fulham–Crystal Palace

20.45: Bournemouth–Aston Villa

20.45: Sunderland–Brentford

21.00: Liverpool–Chelsea (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

NÉMET KUPA

2. FORDULÓ

18.00: Dynamo Dresden (II.)–Schalke

18.00: SSV Jeddeloh (IV.)–Hertha BSC (II.)

18.00: Paderborn–VfB Stuttgart

18.00: Freiburg–Wolfsburg (II.)

20.45: Bayern München–Magdeburg (II.) (Tv: Sport2)

20.45: Bayer Leverkusen–Nürnberg (II.)

20.45: Hannover (II.)–Kaiserslautern (II.)

20.45: Holstein Kiel (II.)–Hoffenheim

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

18.30: Milan–Bologna (Tv: Arena4)

18.30: Parma–Udinese

18.30: Venezia–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Genoa–Juventus (Tv: Arena4)

20.45: Monza–Napoli

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

19.00: Anaitasuna (VI.)–Alavés

19.00: Tarancón (IV.)–Levante

21.00: Salamanca (IV.)–Celta Vigo

21.00: Tavernes de la Valldigna (VI.)–Valencia

21.00: Navalcarnero (IV.)–Real Betis

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: MTK Budapest–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

FUTSAL

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

ELITKÖR, 2. FORDULÓ

5. CSOPORT, GLIWICE

19.00: Piast Gliwice (lengyel)–Újpest FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Csütörtök, 1.00: Tampa Bay Rays–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Női 53 kg, 62 kg, 68 kg (Szabados Noémi), 72 kg

6.30: selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)

12.30: elődöntők

Női 50 kg, 57 kg (Dollák Tamara), 65 kg, 76 kg

6.30: vigaszág (Tv: M4 Sport)

14.00: döntők, bronzmérkőzések (Tv: M4 Sport, 14.30)

CURLING

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OSTRAVA

8.30: Olaszország–Németország (Tv: Eurosport1)

19.00: Németország–Hollandia (Tv: Eurosport1)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák)

18.45: Black Wings Linz (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)

19.00: RB Salzburg (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)

19.15: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

19.30: HC Bolzano (olasz)–EC Villach (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Porto (portugál)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–MT Melsungen (német)

18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–HBC Nantes (francia)

C-CSOPORT

20.45: RK Celje (szlovén)–HC Zagreb (horvát)

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Aalborg Handbold (dán) (Tv: Sport1)

F-CSOPORT

20.45: SC Magdeburg (német)–HC Kriens-Luzern (svájci)

20.45: Industria Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, 4. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Girona (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI EURÓPA-KUPA, 3. FORDULÓ

E-CSOPORT

20.00: Jairis (spanyol)–DVTK Hun-Therm

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

18.00: Alba Fehérvár–Délút-SZTE-Szedeák

18.00: Atomerőmű SE–Phoenix Fóti Tigrisek

18.15: Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: DEAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.30: Endo Plus Service-Honvéd–OSE Lions

19.00: Sopron KC–NKA Universitas Pécs

NBA, ALAPSZAKASZ

4.00: Los Angeles Lakers–Portland Trail Blazers (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1153 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

20.00: OK Napredak Odzak (bosnyák)–Fino Kaposvár

NŐI CHALLENGE-KUPA

SELEJTEZŐ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT), 1. MÉRKŐZÉS

19.30: VC Kanti Schaffhausen (svájci)–Újpesti TE

NŐI MAGYAR KUPA, SELEJTEZŐ

19.30: Vidux-Szegedi RSE–Szent Benedek RA

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, BÁZEL

11.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-AS TORNA, BÉCS

13.30: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ

2.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, KANTON

6.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. és 2. forduló

6.00: Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani, 2.)–Jil Teichmann, Simona Waltert (svájciak)

TOLLASLABDA

51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ, D-CSOPORT

20.30: Panathinaikosz (görög)–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Aranylabda – Harry Kane nyert vagy Kylian Mbappé veszített?

8.00: A vonalban Bánki József

9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1975-ben nyerte meg egyetlen bajnoki címét a Debreceni Dózsa férfi kézilabdacsapata

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendégünk Törőcsik Zsófia világbajnok és világcsúcstartó szabadtüdős búvárúszó és Bacskó László, a nOxygen Apnea Club elnöke

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Göbölyös Gábor, Gyenge Balázs, Thury Gábor

17.00: A víz összeköt

17.35: Utánpótlás-nevelés – sportol a gyerek

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Közvetítés a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája Szolnok–Girona csoportmérkőzéséről. Kommentátor: Tóth Béla. Közvetítés a férfi kosárlabda NB I Körmend–Falco mérkőzéséről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

19.00: Közvetítés a labdarúgó Mol Magyar Kupa ZTE FC–ETO FC találkozójáról. Kommentátor: Katona László és Jó András. Szakértő: Bene Ferenc

20.30: Közvetítés a férfi vízilabda Bajnokok Ligája Panathinaikosz–FTC csoportmeccséről. Kommentátor: Regős László Pál

21.45: A víz összeköt

22.15: Sportvilág Olasz Gergővel