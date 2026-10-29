Két NB I-es párharc a nyolcaddöntőben, a Ferencváros ismét harmadosztályú csapatot kapott

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.29. 21:23
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A trófea (Fotó: Árvai Károly)
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Magyar Kupa-nyolcaddöntő Magyar Kupa Mol Magyar Kupa MLSZ Magyar Kupa-sorsolás
A csütörtök esti Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Újpest FC mérkőzés (1–3) után az M4 Sport stúdiójában kisorsolták a labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjének párosítását.

A keddtől csütörtökig tartó 4. fordulóból kilenc NB I-es csapat mellett négy másod- és három harmadosztályú csapat jutott tovább, így alakult ki a legjobb 16 mezőnye. A sorsolásnál Herédi Attila korábbi, ötszörös válogatott, magyar bajnok és háromszoros kupagyőztes védő segédkezett, aki két élvonalbeli párharcot húzott ki, az MTK a Nyíregyházát, a Paks a ZTE-t fogadja majd, míg a címvédő FTC a Bicske kiejtése (4–1) után ismét harmadosztályú csapathoz utazik, a Kisvárdát 4–2-vel búcsúztató PMFC vendége lesz február közepén.

A nyolcaddöntő sorsolása után a negyeddöntős és elődöntős ágakra is fény derült, tehát már most eldőlt, hogy a csapatok milyen úton juthatnak el a fináléig.

A továbbjutás továbbra is egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítást játszanak a csapatok, ha abban sincs döntés, akkor tizenegyesek következnek.

 MOL MAGYAR KUPA 2026–2027 
A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (hivatalos játéknap: 2027. február 10.)
FC Ajka (NB II)–Debreceni VSC
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC
ESMTK (NB III)–Vasas FC
HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Puskás Akadémia FC
Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC
Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC
FC Sopron (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB II)
Pécsi MFC (NB III)–Ferencvárosi TC

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (hivatalos játéknap: március 3.)
ESMTK (NB III)/Vasas FC–Kecskeméti TE (NB II)/Újpest FC (1. párharc)
Pécsi MFC (NB III)/Ferencvárosi TC–FC Ajka (NB II)/Debreceni VSC (2. párharc)
FC Sopron (NB III)/Gyirmót FC Győr (NB II)–MTK Budapest/Nyíregyháza Spartacus FC (3. párharc)
HR-Rent Kozármisleny (NB II)/Puskás Akadémia FC–Paksi FC/Zalaegerszegi TE FC (4. párharc)

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (hivatalos játéknap: április 21.)
A 2. párharc győztese–A 4. párharc győztese
A 1. párharc győztese–A 3. párharc győztese

 

Magyar Kupa-nyolcaddöntő Magyar Kupa Mol Magyar Kupa MLSZ Magyar Kupa-sorsolás
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