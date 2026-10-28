Gólváltás tizenegyesekből az Anfielden – Liverpool–Chelsea 1–1

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

LIVERPOOL–CHELSEA 1–1 (1–1) – élőben az NSO-n!

Liverpool, Anfield Road, 21 óra (Tv: Match4). Vezeti: England

LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Gomez, Van Dijk (Jaquet, 72.), R. Araújo, Cimikasz – Gravenberch, Nyoni – Ngumoha, McConnell (Wirtz, 59.), Gakpo – Koumas (Barcola, 59.). Menedzser: Andoni Iraola

CHELSEA: Penders – Gusto (Palestra, 68.), Lacroix (Colwill, 45+1.), W. Fofana, Acheampong – Henderson, M. Caicedo (Barco, 68.), Lavia – P. Neto, Welbeck (Emegha, 68.), M. Rogers. Menedzser: Xabi Alonso

Gólszerző: Gakpo (43. – 11-esből), ill. M. Rogers (40. – 11-esből)

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