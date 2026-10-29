A Csíkszereda állítja: 50 helyett 53–0-ra nyert női U19-es csapata

Szerda kora délután pótolták a román női ifjúsági liga 6. fordulójából elhalasztott FK Csíkszereda–SC Dinamo 1948 mérkőzést, amelyen a házigazda erdélyiek hihetetlen gólfesztivált rendeztek és már a félidőben 27–0-ra vezettek, a végeredmény pedig 50–0 lett. A találkozó másnapján aztán a csíkiak közösségi oldalukon jelezték, az ő nyilvántartásuk alapján ők bizony 53 gólt szereztek, s a szövetségi adatbázisba azért került fel „csak” az 50–0-s végeredmény, mert a rendszer nem tud egy csapat mellé egy meccsen ötven gólnál többet rögzíteni...

Mint kiderült, a szövetség nyilvántartásából a klub számítása szerint Pap-Ieney Ingrid két gólja hiányzik, így ő összesen 13 gólt szerzett, és az öt helyett hat gólig jutó Szabó Julia utolsó találata is lemaradt a jegyzőkönyvből, így lett 53–0 a végeredmény. Mint azt a klub a közösségi oldalán hozzátette, ezzel mindössze négy góllal maradt el a csapat a női mérkőzésen érvényben lévő hivatalos Guinness-világrekordtól...

Mindenesetre a mérkőzés másnapján a vesztes fél is jelentkezett a közösségi médiában, s próbálta elmagyarázni miért fordulhatott elő az 53–0-s vereség.

„Az elmúlt egy évben nagyjából 30 játékost veszített el az U19-es csapatunk, akadtak olyanok, akik még csak most tanulják a labdarúgás alapjait, s első mérkőzéseik egyikét játszották, első tapasztalataikat gyűjtötték labdarúgóként. Mi is tisztában vagyunk vele, hogy nem ilyen eredményeket szeretnénk a jövőben elérni és ezek nem feltétlenül méltóak a Dinamo Bucuresti hírnevéhez és múltjához” – írta posztjában a fővárosi klub.