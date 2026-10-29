Cselgáncs: pénteken kezdődik a nápolyi U23-as Európa-bajnokság
Tizenötfős magyar csapat szerepel az U23-as cselgáncsozók pénteken kezdődő nápolyi Európa-bajnokságán. Ami mindenképpen bizakodásra adhat okot, hogy a férfiak és a nők között is akad éremesélyes magyar versenyző.
Jön az év utolsó előtti korosztályos cselgáncsvilágversenye, az U23-as Európa-bajnokság, amelynek október 30. és november 1. között Nápoly ad otthont. A magyar válogatottat nyolc férfi és hét női dzsúdós alkotja az olaszországi kontinensviadalon.
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Ott lesz a mezőnyben a regnáló Eb-győztesként induló Szeleczki Szabina is,
aki egy évvel ezelőtt juniorkorúként szerzett nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet...
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