Cselgáncs: pénteken kezdődik a nápolyi U23-as Európa-bajnokság

Jön az év utolsó előtti korosztályos cselgáncsvilágversenye, az U23-as Európa-bajnokság, amelynek október 30. és november 1. között Nápoly ad otthont. A magyar válogatottat nyolc férfi és hét női dzsúdós alkotja az olaszországi kontinensviadalon.

Ott lesz a mezőnyben a regnáló Eb-győztesként induló Szeleczki Szabina is,

aki egy évvel ezelőtt juniorkorúként szerzett nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet...

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