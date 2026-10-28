Kérdéses a liverpooli magyarok szereplése a Chelsea ellen

Nem zárható ki, hogy Szoboszlai Dominik ismét meccskeretben lesz, amikor szerdán a Liverpool a Chelsea-t fogadja a Ligakupa nyolcaddöntőjében, legalábbis Andoni Iraola vezetőedző szerint.

„Attól tartok, nem tudok sokat segíteni az ügyben. Még várnunk kell, lesz egy edzésünk is, szeretnénk az utolsó napot is kihasználni. Florian Wirtz egészen jól van, az ő bevethetőségével kapcsolatban optimista vagyok. Ami Szoboszlai Dominikot és Víctor Munozt illeti, már nem vagyok ennyire bizakodó. Nem akarok kategorikusan nemet mondani arra, hogy a keretben lesznek-e, de ezt a kérdést sokkal nehezebbnek érzem, mint Florian esetében” – mondta keddi sajtótájékoztatóján a baszk tréner, akit egyből arról kérdeztek, mi a helyzet a csapat három, kisebb sérüléssel bajlódó és a felépülés küszöbén lévő játékosával.

Szoboszlai Dominik a válogatott szünet óta csak a Brentford elleni mérkőzésen lépett pályára, de fél óra után jelezte, nem tudja folytatni a játékot, mint kiderült, combhajlító-sérülés miatt. Az esetet követően Iraola úgy nyilatkozott a magyar légiós visszatérésével kapcsolatban, hogy sokkal körültekintőbben mérlegelik az állapotát, így a keddi, szintén óvatos szavak után nem lenne meglepő, ha nem szerepeltetné a Chelsea ellen, már ha egyáltalán nevezi a keretbe.

A csapat másik magyarjának, Kerkez Milosnak a játéka szintén kérdéses, tekintve, hogy a Ligakupa az a porond, amelyen Iraola előszeretettel rotálja csapatát. Ráadásul, ha a bal oldali védő sárga lapot kap, ki kellene hagynia a következő fordulót liverpooli továbbjutás esetén. Hasonló veszély fenyegeti a többnyire jobb oldali védőként játszó, a Ligakupában viszont a védelem tengelyébe behúzódó Ronald Araújót, miközben a jobb oldali bekként bevethető Jeremie Frimpong sérült, azaz a szakvezetőnek a védelem felállását is ki kell még találnia.

„Biztosan lesznek változások a legutóbbi mérkőzéshez képest, de most is nyerni akarunk – jelentette ki Andoni Iraola, aki az utóbbi kilenc alkalommal egyszer sem küldte ugyanazt a kezdőcsapatot pályára. – Nemcsak a Ligakupában, hanem a Bajnokok Ligájában is meccsről meccsre változtatunk, ha szükséges. Szeretnénk bejutni a következő fordulóba. Balszerencsések voltunk a sorsolással, hiszen a Chelsea-t kaptuk, de az ellenfelünk sem mondhatja szerencsésnek magát.”

Kétségtelen, a londoniak sem boldogok, hogy az Anfieldbe kell menniük a két klub 202. tétmérkőzésére. A találkozó a „kékeket” irányító Xabi Alonsónak is különleges lesz, korábban ugyanis többször felvetődött a neve a Liverpool menedzsereként. A „vörösök” színeiben futballistaként öt idényt lehúzó spanyol szakvezető ugyan már járt más csapat edzőjeként a liverpooli szentélyben – 2024-ben a Bayer Leverkusennel, 2025-ben a Real Madriddal –, egy örök riválissal most először tér vissza korábbi sikerei színhelyére.

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Liverpool–Chelsea (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!