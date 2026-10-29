Pénteki sportműsor: topligás mérkőzések, birkózó-világbajnokság és jégkorongcsaták

OKTÓBER 30., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

ANGOL CHAMPIONSHIP

13. FORDULÓ

21.00: Sheffield United–Wrexham (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

19.00: Le Havre–Paris Saint-Germain

21.05: Lille–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

20.30: Elversberg–Mainz (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

10. FORDULÓ

21.15: Casa Pia–Sporting CP (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

10. FORDULÓ

18.00: Konyaspor–Galatasaray (Tv: Sport1)

NŐI NB I

13. FORDULÓ

13.00: MTK–Videoton

FUTSAL

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

ELITKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

5. CSOPORT, GLIWICE

13.00: Újpest FC–MNK Bubamara Cazin (bosnyák)

FÉRFI NB I, 10. FORDULÓ

18.30: Berettyóújfalu–Airnergy FC

18.30: DEAC–TFSE

19.00: Nyírbátor–Veszprém

20.45: H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

1.15: Green Bay Packers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

NASCAR

23.00: Truck Series, Race at Martinsville (Tv: Max4)

BIRKÓZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG ASZTANA

Szabadfogás 61 kg, 70 kg (Muszukajev Iszmail), 86 kg, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav)

6.30: selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)

12.30: elődöntők (Tv: M4 Sport)

Női 55 kg, 59 kg; szabadfogás 65 kg, 97 kg

6.30: vigaszág (Tv: M4 Sport)

14.00: döntők, bronzmérkőzések (Tv: M4 Sport)

CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG, OSTRAVA

NŐK

9.30: Csehország–Németország (Tv: Eurosport1)

18.30: Olaszország–Németország (Tv: Eurosport1)

FÉRFIAK

14.00: Csehország–Svédország (Tv: Eurosport1)

CSELGÁNCS

GRAND SLAM, ABU-DZABI

9.00: selejtezők

15.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport2)

FORMULA–1

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS

19.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

23.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

GOLF

PGA TOUR, MEXIKÓI BAJNOKSÁG

21.00: 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: Újpesti TE–Háromszéki Ágyúsok (romániai)

18.30: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)

18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai)

19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: Graz 99ers (osztrák)–EC KAC (osztrák)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Vienna Capitals (osztrák)

19.45: Milano HC (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–RB Salzburg (osztrák)

SVÁJCI BAJNOKSÁG

19.45: Fribourg–Servette (Tv: Sport2)

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 176, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

WORLD TOUR, SOROZAT, 2. ÁLLOMÁS, MONTREAL

14.00: selejtező

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, BÁZEL

12.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 500-AS TORNA, BÉCS

13.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ

2.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 250-ES TORNA, KANTON

3.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

TOLLASLABDA

51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Debreceni VSE-Master Good

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Martinek János

8.00: Marosán György, majd Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2024-es, párizsi olimpia

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia

15.00: Kosárlabda. Beszélgetés Rátgéber Lászlóval

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gyenge Balázs, Thury Gábor

17.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Közös lista – a 21. század legjobb futballkapusai

19.15: Közvetítés a Fehérvár–Bolzano ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László

19.30: Tizenhatan egy kupáért – szűkült a mezőny a labdarúgó Magyar Kupában

20.00: Magaslaton, padlógázon – Mexikóba érkezik a Formula–1

20.40: Olaj a tűzre – spanyol riválist győzött le a Szolnok férfi kosárlabdacsapata

21.00: Kézben a hét – kézilabdás körkép

21.30: Gurulj be lassítva is!

22.15: Sportvilág Kreisz Bálinttal