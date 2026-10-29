Pénteki sportműsor: topligás mérkőzések, birkózó-világbajnokság és jégkorongcsaták
OKTÓBER 30., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
ANGOL CHAMPIONSHIP
13. FORDULÓ
21.00: Sheffield United–Wrexham (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
19.00: Le Havre–Paris Saint-Germain
21.05: Lille–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
20.30: Elversberg–Mainz (Tv: Arena4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
10. FORDULÓ
21.15: Casa Pia–Sporting CP (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPER LIG
10. FORDULÓ
18.00: Konyaspor–Galatasaray (Tv: Sport1)
NŐI NB I
13. FORDULÓ
13.00: MTK–Videoton
FUTSAL
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
ELITKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
5. CSOPORT, GLIWICE
13.00: Újpest FC–MNK Bubamara Cazin (bosnyák)
FÉRFI NB I, 10. FORDULÓ
18.30: Berettyóújfalu–Airnergy FC
18.30: DEAC–TFSE
19.00: Nyírbátor–Veszprém
20.45: H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
1.15: Green Bay Packers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
NASCAR
23.00: Truck Series, Race at Martinsville (Tv: Max4)
BIRKÓZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG ASZTANA
Szabadfogás 61 kg, 70 kg (Muszukajev Iszmail), 86 kg, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav)
6.30: selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)
12.30: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Női 55 kg, 59 kg; szabadfogás 65 kg, 97 kg
6.30: vigaszág (Tv: M4 Sport)
14.00: döntők, bronzmérkőzések (Tv: M4 Sport)
CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG, OSTRAVA
NŐK
9.30: Csehország–Németország (Tv: Eurosport1)
18.30: Olaszország–Németország (Tv: Eurosport1)
FÉRFIAK
14.00: Csehország–Svédország (Tv: Eurosport1)
CSELGÁNCS
GRAND SLAM, ABU-DZABI
9.00: selejtezők
15.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport2)
FORMULA–1
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS
19.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
23.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
GOLF
PGA TOUR, MEXIKÓI BAJNOKSÁG
21.00: 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Újpesti TE–Háromszéki Ágyúsok (romániai)
18.30: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)
18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai)
19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
18.30: Graz 99ers (osztrák)–EC KAC (osztrák)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Vienna Capitals (osztrák)
19.45: Milano HC (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–RB Salzburg (osztrák)
SVÁJCI BAJNOKSÁG
19.45: Fribourg–Servette (Tv: Sport2)
KÜZDŐSPORT
14.30: ONE 176, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
WORLD TOUR, SOROZAT, 2. ÁLLOMÁS, MONTREAL
14.00: selejtező
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, BÁZEL
12.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 500-AS TORNA, BÉCS
13.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ
2.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 250-ES TORNA, KANTON
3.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
TOLLASLABDA
51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Debreceni VSE-Master Good
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Martinek János
8.00: Marosán György, majd Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2024-es, párizsi olimpia
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: Kosárlabda. Beszélgetés Rátgéber Lászlóval
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gyenge Balázs, Thury Gábor
17.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közös lista – a 21. század legjobb futballkapusai
19.15: Közvetítés a Fehérvár–Bolzano ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László
19.30: Tizenhatan egy kupáért – szűkült a mezőny a labdarúgó Magyar Kupában
20.00: Magaslaton, padlógázon – Mexikóba érkezik a Formula–1
20.40: Olaj a tűzre – spanyol riválist győzött le a Szolnok férfi kosárlabdacsapata
21.00: Kézben a hét – kézilabdás körkép
21.30: Gurulj be lassítva is!
22.15: Sportvilág Kreisz Bálinttal