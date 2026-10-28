„Ez valahol a futball szépsége is” – Arteta az Arsenal kínos kiesése után

Arteta úgy véli, játékosai hozzáállásával nem volt probléma, a mérkőzés alakulása egyértelműen a helyzetkihasználás hiányára vezethető vissza. Az Arsenal rengeteget birtokolta a labdát, számos lehetőséget dolgozott ki, mégsem tudta eldönteni a párharcot a rendes játékidőben.

„Egyáltalán nem tudom kifogásolni a játékosok hozzáállását. Nem láttam senkit, aki ne tett volna meg mindent, amit ezen a szinten meg kell tenni. Ugyanakkor rengeteget birtokoltuk a labdát, sok helyzetet alakítottunk ki, sokat lőttünk kapura, de ha nagyobb különbséget akarunk kialakítani annál, hogy végül tizenegyesek döntsenek, akkor értékesítenünk kell a lehetőségeinket. Ezt nem tettük meg, a futball pedig erről szól” – értékelt Arteta.

A vezetőedző arra is kitért, hogy a Fleetwood vezető gólja után a hazaiak lendületet kaptak, miközben csapata nem tudta kihasználni a fölényét.

„Az egész mérkőzésen szinte semmit sem engedtünk nekik, miközben rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Nem használtuk ki ezeket, így aztán nagyon kicsivé vált a különbség a két csapat között. Ez a futball szépsége is, különösen ebben az országban és ebben a kupasorozatban” – fogalmazott.

Artetát a 85. percben kiállított Max Dowman esetéről is kérdezték. A szakember egyelőre nem kívánt véleményt mondani a történtekről, mert előbb szeretné visszanézni a jelenetet. Arra a kérdésre, hogy a fiatal játékos tanulhat-e az esetből, röviden annyit válaszolt: mindenből tanulni fognak.

A spanyol edző végül ismét hangsúlyozta, hogy nem az erőfeszítéssel vagy az elszántsággal volt probléma.

„Szomorú vagyok, és szerintem mindannyian azok vagyunk. Hatalmas felelősségünk van abban, hogy a lehető legjobb módon képviseljük ezt a címert. Nem az erőfeszítés, az elszántság vagy a győzni akarás hiányzott, hanem más dolgokban kellett volna jobban teljesítenünk. A kialakított lehetőségeink alapján sokkal nagyobb különbségnek kellett volna megmutatkoznia az eredményjelzőn” – zárta értékelését Arteta.

ANGOL LIGAKUPA

4. FORDULÓ (NYOLCADDÖNTŐ)

Fletwood Town (IV.)–Arsenal 1–1 – tizenegyesekkel 5–3