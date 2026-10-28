„Ez valahol a futball szépsége is” – Arteta az Arsenal kínos kiesése után

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.28. 08:00
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Mikel Arteta csapata helyzetkihasználást kifogásolta (Fotó: Getty Images)
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Arsenal angol Ligakupa Fleetwood Town
Mikel Arteta szerint játékosai hozzáállására nem lehetett panasz, a helyzetkihasználás azonban végzetesnek bizonyult az Arsenal számára, amely hatalmas meglepetésre kiesett az angol Ligakupából a negyedosztályú Fleetwood Town ellen.

A Fleetwood Town története egyik legnagyobb sikerét érte el, miután 1–1-es rendes játékidőt követően tizenegyespárbajban 5–3-ra legyőzte az Arsenalt, és bejutott a Ligakupa negyeddöntőjébe. A londoniak vezetőedzője, Mikel Arteta a mérkőzés után gratulált a továbbjutó ellenfélnek, ugyanakkor nem titkolta csalódottságát sem.

„Először is gratulálok a Fleetwoodnak a továbbjutáshoz, ahogyan elérték ezt a sikert, és ahhoz a hangulathoz is, amelyet teremtettek. Számunkra nagyon szomorú nap ez” – mondta a Sky Sportsnak a spanyol szakember.

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A negyedosztályú Fleetwood Town tizenegyesekkel búcsúztatta a Ligakupában a Premier League címvédőjét.

Arteta úgy véli, játékosai hozzáállásával nem volt probléma, a mérkőzés alakulása egyértelműen a helyzetkihasználás hiányára vezethető vissza. Az Arsenal rengeteget birtokolta a labdát, számos lehetőséget dolgozott ki, mégsem tudta eldönteni a párharcot a rendes játékidőben.

„Egyáltalán nem tudom kifogásolni a játékosok hozzáállását. Nem láttam senkit, aki ne tett volna meg mindent, amit ezen a szinten meg kell tenni. Ugyanakkor rengeteget birtokoltuk a labdát, sok helyzetet alakítottunk ki, sokat lőttünk kapura, de ha nagyobb különbséget akarunk kialakítani annál, hogy végül tizenegyesek döntsenek, akkor értékesítenünk kell a lehetőségeinket. Ezt nem tettük meg, a futball pedig erről szól” – értékelt Arteta.

A vezetőedző arra is kitért, hogy a Fleetwood vezető gólja után a hazaiak lendületet kaptak, miközben csapata nem tudta kihasználni a fölényét.

„Az egész mérkőzésen szinte semmit sem engedtünk nekik, miközben rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Nem használtuk ki ezeket, így aztán nagyon kicsivé vált a különbség a két csapat között. Ez a futball szépsége is, különösen ebben az országban és ebben a kupasorozatban” – fogalmazott.

Artetát a 85. percben kiállított Max Dowman esetéről is kérdezték. A szakember egyelőre nem kívánt véleményt mondani a történtekről, mert előbb szeretné visszanézni a jelenetet. Arra a kérdésre, hogy a fiatal játékos tanulhat-e az esetből, röviden annyit válaszolt: mindenből tanulni fognak.

A spanyol edző végül ismét hangsúlyozta, hogy nem az erőfeszítéssel vagy az elszántsággal volt probléma.

„Szomorú vagyok, és szerintem mindannyian azok vagyunk. Hatalmas felelősségünk van abban, hogy a lehető legjobb módon képviseljük ezt a címert. Nem az erőfeszítés, az elszántság vagy a győzni akarás hiányzott, hanem más dolgokban kellett volna jobban teljesítenünk. A kialakított lehetőségeink alapján sokkal nagyobb különbségnek kellett volna megmutatkoznia az eredményjelzőn” – zárta értékelését Arteta.

ANGOL LIGAKUPA
4. FORDULÓ (NYOLCADDÖNTŐ)
Fletwood Town (IV.)–Arsenal 1–1 – tizenegyesekkel 5–3

Arsenal angol Ligakupa Fleetwood Town
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