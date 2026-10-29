Serie A: alaposan elkalapálta a Frosinone a Leccét

Az újonc Frosinone támadószekciója alaposan megtáltosodott az elmúlt két hétben: megelőző két bajnokiján egyaránt négy gólt szerzett, és a Lecce ellen még ezt is túlszárnyalta. A sárga-kékek az első félidő közepén megszerezték a vezetést, majd a félidő hajrájában egy büntetővel megduplázták az előnyüket. Fordulás után Antonio Raimondo nyolcadik bajnoki góljával növelte előnyét a hazai csapat – a Bolognától kölcsönvett csatár felugrott a góllövőlista élére, holtversenyben a monzai Gustavo Varelával. Az utolsó húsz percben Daniel Birligea duplájával tette teljessé a hazai sikert, a két gól között pedig Joel Monteiro révén szépített a Lecce. Az 5–1-es győzelmet arató Frosinone sorozatban harmadik bajnokiján maradt veretlen.

A hétközi forduló záró meccsén az Atalanta Charles De Ketelaere révén az első félidő végén vezetést szerzett, de a Fiorentina a második felvonás elején nyolc perc alatt fordított: Alieu Njie egyenlített, majd Joao Mario megpattanó lövésével a vezetést is megszerezte. Bő tíz perccel később De Ketelaere előkészítőként jeleskedett, Nicola Zalewski pedig egyenlített. A hajrában mindkét csapat előtt akadtak kisebb-nagyobb lehetőségek, de az eredmény már nem változott, maradt a 2–2.

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ, CSÜTÖRTÖK

Frosinone–Lecce 5–1 (Cichella 25., Calo 45+2. – 11-esből, Raimondo 59., Birligea 72., 90+4., ill. J. Monteiro 82.)

Fiorentina–Atalanta 2–2 (Njie 53., Joao Mario 61., ill. De Ketelaere 41., Zalewski 74.)

SZERDA

Milan–Bologna 2–4 (A. Cissé 14., 27., ill. Mbangula 8., 62., 86., Barthesaghi 60. – öngól)

Venezia–Internazionale 0–2 (M. Moreno 80. – öngól, Adams 82. – öngól)

Parma–Udinese 0–0

Genoa–Juventus 2–0 (Ehizibue 12., Baldanzi 28.)

Monza–Napoli 1–4 (G. Varela 43., ill. Höjlund 10., Politano 48., Marin 62., De Bruyne 67.)

KEDD

Sassuolo–Lazio 2–6 (Thorstvedt 7., S. Esposito 43., ill. Taylor 2., Isaksen 13., Floriani 16., Zaccagni 45+1., Noslin 55., 65.)

Kiállítva: Thorstvedt (31.)

Torino–Como 1–3 (C. Adams 24., ill. Ramón 82., N. Paz 87., Baturina 90+2.)

Roma–Cagliari 4–2 (Lulli 15., Pisilli 21., Mora 85., Malen 87., ill. Nzola 10. – 11-esből, Maldini 81.)