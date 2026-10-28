„Magyaros” csata lesz az angol Ligakupában, összekerült a Liverpool és a Bournemouth

Miután véget érték az angol Ligakupában a 4. forduló szerda esti mérkőzései, elkészítették a negyeddöntő párosítását. A sorsoláskor kiderült, hogy a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool ellenfele a Tóth Alexet is soraiban tudó Bournemouth lesz a nyolc között.

A negyeddöntő mérkőzéseit a december 14-i héten rendezik, a pontos menetrend később készül el – előbb még le kell játszani csütörtökön (20.45) az Everton–Newcastle mérkőzést a nyolcaddöntőben, hogy teljessé váljon a legjobb nyolc mezőnye. ANGOL LIGAKUPA

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Fleetwood Town (IV.)–Everton/Newcastle

Manchester City–Bradford City (III.)

Crystal Palace–Sunderland

Liverpool–Bournemouth The Carabao Cup quarter-finals are set! 🏆 The ties will take place during the week commencing 14 December. https://t.co/wqyR9ovpRk — Match of the Day (@BBCMOTD) October 28, 2026