„Magyaros” csata lesz az angol Ligakupában, összekerült a Liverpool és a Bournemouth

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.28. 23:50
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Liverpoolban csapnak majd össze a „vörösök” és a „cseresznyések” (Fotó: Getty Images)
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Bournemouth Liverpool angol Ligakupa
Miután véget érték az angol Ligakupában a 4. forduló szerda esti mérkőzései, elkészítették a negyeddöntő párosítását. A sorsoláskor kiderült, hogy a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool ellenfele a Tóth Alexet is soraiban tudó Bournemouth lesz a nyolc között.

A negyeddöntő mérkőzéseit a december 14-i héten rendezik, a pontos menetrend később készül el – előbb még le kell játszani csütörtökön (20.45) az Everton–Newcastle mérkőzést a nyolcaddöntőben, hogy teljessé váljon a legjobb nyolc mezőnye.

ANGOL LIGAKUPA
A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Fleetwood Town (IV.)–Everton/Newcastle
Manchester City–Bradford City (III.)
Crystal Palace–Sunderland
Liverpool–Bournemouth

 

Bournemouth Liverpool angol Ligakupa
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