Nem borult a papírforma a Király-kupában, minden élvonalbeli csapat búcsúztatta hatodosztályú ellenfelét

2026.10.29. 23:03
A hatodosztályú Lebrijana alaposan megdolgoztatta a Getafét (Fotó: Getty Images)
Címkék
Racing Santander  Deportivo Osasuna Getafe Sevilla Athletic Bilbao Király-kupa
Érdekesen alakult a labdarúgó Király-kupa 1. fordulójának csütörtöki játéknapja, miután minden élvonalbeli csapat hatodosztályú ellenfelet kapott – más kérdés, hogy ezúttal elmaradtak a meglepetések, s egyik amatőr gárda sem tudta kiejteni öt osztállyal feljebb játszó riválisát.

Alaposan ráijesztett a Getafére a Lebrijana, miután az andalúziai kisváros csapata Yuyo 10., illetve Pepe Tejero 23. percben szerzett góljával kétgólos előnyre tett szert. José Bordalás együttese gyorsan reagált, s az első félidő hajrájában két perc alatt, Abdel Abkar és Borja Mayoral révén egalizált. A hazaiak (az öt osztálynyi különbség dacára) felvették a versenyt a Kl-résztvevővel, de a 68. percben Orel Mangala gólja továbbjutást ért a fővárosi gárdának. 2–3

Eközben az Osasuna semmit sem bízott a véletlenre Aragóniában, ahol a pamplonaiak hat gólt rámoltak be az Atlético Calatayud hálójába. Az Osasuna legjobbja a mesterhármast jegyző Raúl García volt.  0–6

A késő esti meccseken sem született meglepetés. A Deportivo Jonathan Asp duplájára építve 3–0-ra simázta le az Auriensét, akárcsak a Sevilla a Sporting Hortalezát. A Racing Santander Asier Villalibre duplájával lépett át a Ribadesellán, míg az Athletic Bilbao meg sem állt hat gólig a Prat otthonában – a baszkok minden gólját más játékos szerezte. 

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
Atlético Calatayud (VI.)–Osasuna 0–6
Lebrijana (VI.)–Getafe 2–3
Ribadesella (VI.)–Racing Santander 0–2
Auriense (VI.)–Deportivo 0–3
Prat (VI.)–Athletic Bilbao 1–6
Sporting Hortaleza (VI.)–Sevilla 0–3

 

Racing Santander  Deportivo Osasuna Getafe Sevilla Athletic Bilbao Király-kupa
Legfrissebb hírek

Sancho nem megy Madridba, az arab világban köthet ki

Spanyol labdarúgás
5 órája

Hétgólos meccsen pottyant ki a Király-kupából az Espanyol, majd azon melegében menesztette az edzőjét

Spanyol labdarúgás
2026.10.27. 23:33

A Sevilla az Osasuna ellen vetett véget rossz sorozatának

Spanyol labdarúgás
2026.10.26. 23:08

La Liga: Berenguer-parádé, kiütötte a Getafét a Bilbao

Spanyol labdarúgás
2026.10.25. 20:38

Három pontot ért Julián Álvarez első bajnoki gólja az Atlético számára

Spanyol labdarúgás
2026.10.24. 22:55

Markgráf Ákos gólpasszt adott; Komoly verésbe szaladt bele a Getafe a Kl-ben

Konferencialiga
2026.10.22. 20:58

Emberhátrányban kikapott az Athletic Bilbao idegenben

Spanyol labdarúgás
2026.10.21. 22:09

Dani Carvajal bemutatkozott, a Getafe emberhátrányban ikszelt a Rayóval

Spanyol labdarúgás
2026.10.19. 22:59