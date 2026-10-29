Nem borult a papírforma a Király-kupában, minden élvonalbeli csapat búcsúztatta hatodosztályú ellenfelét

Alaposan ráijesztett a Getafére a Lebrijana, miután az andalúziai kisváros csapata Yuyo 10., illetve Pepe Tejero 23. percben szerzett góljával kétgólos előnyre tett szert. José Bordalás együttese gyorsan reagált, s az első félidő hajrájában két perc alatt, Abdel Abkar és Borja Mayoral révén egalizált. A hazaiak (az öt osztálynyi különbség dacára) felvették a versenyt a Kl-résztvevővel, de a 68. percben Orel Mangala gólja továbbjutást ért a fővárosi gárdának. 2–3

Eközben az Osasuna semmit sem bízott a véletlenre Aragóniában, ahol a pamplonaiak hat gólt rámoltak be az Atlético Calatayud hálójába. Az Osasuna legjobbja a mesterhármast jegyző Raúl García volt. 0–6

A késő esti meccseken sem született meglepetés. A Deportivo Jonathan Asp duplájára építve 3–0-ra simázta le az Auriensét, akárcsak a Sevilla a Sporting Hortalezát. A Racing Santander Asier Villalibre duplájával lépett át a Ribadesellán, míg az Athletic Bilbao meg sem állt hat gólig a Prat otthonában – a baszkok minden gólját más játékos szerezte.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

Atlético Calatayud (VI.)–Osasuna 0–6

Lebrijana (VI.)–Getafe 2–3

Ribadesella (VI.)–Racing Santander 0–2

Auriense (VI.)–Deportivo 0–3

Prat (VI.)–Athletic Bilbao 1–6

Sporting Hortaleza (VI.)–Sevilla 0–3