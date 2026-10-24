Legyőzte az Evertont, így pontszámban beérte a Man. Cityt az Arsenal

Azzal, hogy a Manchester City kikapott az Aston Villa otthonában, az Arsenal nagy esélyt kapott, amivel élt is: az észak-londoniak részéről két középhátvéd, Ezri Konsa és Gabriel Magalhaes volt eredményes az Everton ellen.

Az „ágyúsokat” Enzo Maresca csapata már csak a jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a Premier League tabelláján.

A Fulham egygólos sikert aratott az újonc Coventry City otthonában, az összecsapást Oscar Bobb döntötte el a 80. percben.

A meccset az apai ágról magyar származású Adam Herczeg vezette.

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Aston Villa–Manchester City 2–1 (N. Jackson 6., 60., ill. Haaland 52.)

Arsenal–Everton 2–0 (Konsa 7., Gabriel 68.)

Coventry City–Fulham 0–1 (Bobb 80.)

18.30: Chelsea–Tottenham Hotspur

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Crystal Palace–Newcastle United

15.00: Hull City–Brentford

15.00: Liverpool–Brighton

15.00: Manchester United–Bournemouth

17.30: Sunderland–Leeds United

Péntek

Ipswich Town–Nottingham Forest 1–1 (Enciso 41., ill. Ne. Williams 13.)