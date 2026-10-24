Legyőzte az Evertont, így pontszámban beérte a Man. Cityt az Arsenal
Azzal, hogy a Manchester City kikapott az Aston Villa otthonában, az Arsenal nagy esélyt kapott, amivel élt is: az észak-londoniak részéről két középhátvéd, Ezri Konsa és Gabriel Magalhaes volt eredményes az Everton ellen.
Az „ágyúsokat” Enzo Maresca csapata már csak a jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a Premier League tabelláján.
A Fulham egygólos sikert aratott az újonc Coventry City otthonában, az összecsapást Oscar Bobb döntötte el a 80. percben.
A meccset az apai ágról magyar származású Adam Herczeg vezette.
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Aston Villa–Manchester City 2–1 (N. Jackson 6., 60., ill. Haaland 52.)
Arsenal–Everton 2–0 (Konsa 7., Gabriel 68.)
Coventry City–Fulham 0–1 (Bobb 80.)
18.30: Chelsea–Tottenham Hotspur
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Crystal Palace–Newcastle United
15.00: Hull City–Brentford
15.00: Liverpool–Brighton
15.00: Manchester United–Bournemouth
17.30: Sunderland–Leeds United
Péntek
Ipswich Town–Nottingham Forest 1–1 (Enciso 41., ill. Ne. Williams 13.)