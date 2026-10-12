Négy gólt kapott a Newcastle az újonc otthonában

A Coventry City az első négy mérkőzését elveszítette a bajnokságban, legutóbb viszont 1–0-ra legyőzte a Nottingham Forestet, és ezúttal is előnybe került. Lukás Hornícek szabálytalansága után Jack Rudoni végezhetett el büntetőt, és szokása szerint a bal alsóba lőtt a 6. percben. Több helyzete is volt a Newcastle-nek, de nem tudott egyenlíteni, a hazaiak pedig a második félidő elején is korán betaláltak, Sidiki Cherif 18 méterről lőtte ki a bal alsót.

Aztán bombagóllal szépítettek a „szarkák”, Sven Botman tolta kifelé, balra a labdát, majd ballal kilőtte a rövid felsőt 17 méterről. Az újonc viszont visszaállította a kétgólos előnyt, Joelinton adta el a labdát a saját tizenhatosa előtt, melyet követően Ellis Simms megpattanó lövéssel talált be. Majd jött egy Brandon Thomas-Asante-kapufa, egy percre rá azonban Stephen Mfuni már nem hibázott, a kapu bal oldalába lőve megszerezte a vendéglátó negyedik gólját. Az idényben másodszor is 4–1-re kapott ki a Newcastle – az első vereségét Leedsben szenvedte el szeptember közepén –, Frank Lampard csapata viszont elmozdult a kiesőzónából.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ – hétfői mérkőzés

Coventry City–Newcastle United 4–1 (Rudoni 6. – 11-esből, Cherif 48., Simms 81., Mfuni 86., ill. Botman 70.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Crystal Palace–Nottingham Forest 3–1 (Kamada 41., Lerma 45+4., Pino 59., ill. Ndoye 3.)

Hull City–Everton 2–2 (Gelhardt 48., Belumi 74., ill. Dewsbury-Hall 55., T. Barry 68.)

Liverpool–Manchester City 0–3 (Haaland 65., Doku 68., Cherki 78.)

Kiállítva: Gravenberch (62., Liverpool)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Manchester United–Tottenham Hotspur 1–1 (Mbeumo 73., ill. Solanke 90+2.)

Kiállítva: Bentancur (78., Spurs)

Aston Villa–Brentford 2–2 (N. Jackson 12., McGinn 77., ill. Jarmoljuk 10., Ajer 79.)

Ipswich Town–Fulham 2–1 (A. Ouattara 88., O'Shea 90+2., ill. Sessegnon 55.)

Chelsea–AFC Bournemouth 5–1 (Henderson 2., 70., Rogers 3., Joao Pedro 46., 67., ill. Evanilson 51.)

Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–2 (De Cuyper 53., Hadzsam 90+3.)

Kiállítva: Strujik (57., Brighton)

Arsenal–Leeds United 2–1 (Calafiori 62., B. Guimaraes 70., ill. Justin 55.)