A remekül futballozó Milan megverte az Intert a városi rangadón

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

Milan–Internazionale 3–1 (3–1)

Milánó, San Siro, 77 000 néző. Vezette: Guida

Milan: Maignan – Gila, De Winter, Sz. Pavlovics – Diego Moreira (Hutchinson, 89.), Musah (Jashari, 83.), Modric, Bocoum Diawara (Bartesaghi, 83.) – Rabiot, Pulisic (Alphadjo Cissé, 83.) – Goncalo Ramos (F. Terracciano, 89.). Vezetőedző: Ruben Amorin

Internazionale: Josep Martínez – Bisseck (Bonny, 82.), Akanji, Bastoni (Dimarco, 81.) – Spence, Barella (Pio Esposito, 82.), Calhanoglu (Zielinski, 72.), Carlos Augusto – A. Diouf (Mhitarjan, 73.), Sucic – M. Thuram. Vezetőedző: Christian Chivu

Gólszerző: Pulisic (4.), Rabiot (10.), Diego Moreira (43.), ill. Bastoni (22.)

Ha enyhén is, de a címvédőnek kedvezett a meccs előtti forma: Cristian Chivu csapata veretlenül várta a Derby della Madonninát, de míg a Fiorentina ellen a ráadásban fordítottak a fekete-kékek, addig a sereghajtó Veneziát két öngóllal fektették két vállra. Eközben a Milannál sem volt feltétlenül feszültségmentes a légkör, miután Ruben Amorim legénysége a hétközi fordulóban odahaza veszítette el veretlenségét a Bologna ellen.

Az előzmények ezzel együtt a gyepen már nem számítottak, mert a Milan alaposan bekezdett: a 4. percben Diego Moreira jobbról varázsolta a labdát Christian Pulisic fejére, aki hét méterről a jobb alsóba bólintotta a vezető gólt. Nem volt ideje felocsúdnia az Internek, a tizedik percben ugyanis mehettek ismét közepet kezdeni a fekete-kékek: Moreira szögletéből Adrien Rabiot futtában, 12 méterről a bal alsó sarokba helyezett – kivételes szögletvariáció volt.

Az Inter válasza a játékrész derekán érkezett, Calhanoglu szögletét Akanji csúsztatta középre, ahonnan Alessandro Bastoni fejelt a hálóba. Az olasz válogatott bekk gólja lendületet adott a rengnáló bajnoknak, Calhanoglu előbb egy távoli bombával, majd közvetlen szögletből is megdolgoztatta Maignant. A Milan francia kapusa néhány perccel később hatalmasat védett, amikor úgy hárította egy kézzel Spence kapáslövését, hogy már elindult a másik irányba, de visszanyúlva elérte a labdát.

A szünet előtti percekben ismét a visszakerült a Milanhoz a kezdeményezés, s ennek meg is lett az eredménye: a 43. percben a két gólpasszt is kiosztó Diego Moreira odaállt egy szabadrúgáshoz, és 20 méterről a sorfal fölött a hálóba tekert, visszaállítva az Amorim-csapat kétgólos előnyét.

A második félidő első nagy lehetősége az Inter előtt adódott, de Carlos Augusto csukafejese nem találta el Maignan kapuját. A folytatásban az előző játékrészben látott helyzetek elmaradtak, a Milan magabiztosan őrizte az eredményt, a meddő fölényben játszó Inter legveszélyesebb produkciója pedig az volt, amikor Mhitarjan beadásánál tizenegyest ítélt Marco Guida – majd pár másodperces VAR-vizsgálat után visszavonta, mivel a labda Gila mellkasát találta el.

A végjátékban Chivu a Dimarco, Bonny, Pio Esposito hármast küldte a pályára a feltámadás reményében, de ez sem hozta meg a várt csodát, ellenben a másik oldalon csereként beálló Alphadjo Cissé kis híján megszerezte a Milan negyedik gólját, de a 20 éves szélső tekerését Martínez kihalászta a léc alól. Amorim csapata – amely minden sorozatot figyelembe véve már nyolcadszor maradt veretlen a Derby della Madonninán – már az első játékrészben eldöntötte a lényegi kérdéseket, s parádés helyzetkihasználásának köszönhetően úgy vette el az Inter veretlenségét, hogy az egyébként a statisztikákat tekintve minden mutatóban föléje nőtt. A Milan ezzel négy pontra megközelítette riválisát a tabellán, míg a Lazio vasárnap három pontra elhúzhat a címvédőtől, ha hazai pályán két vállra fekteti a Cagliarit. 3–1

KORÁBBAN

Bologna–Monza 2–1 (Pobega 33., Bernardeschi 59. – 11-esből, ill. G. Varela 6. – 11-esből)

Udinese–Roma 2–5 (Zaniolo 50., Palma 78., ill. Cristante 10., Mora 31., Malen 33., Ndicka 37., Ghilardi 90+2.)

VASÁRNAP

12.30: Como–Venezia (Tv: Match4)

15.00: Frosinone–Torino

15.00: Lazio–Cagliari (Tv: Match4)

18.00: Lecce–Genoa

20.45: Juventus–Napoli – élőben az NSO-n!

HÉTFŐN

18.30: Sassuolo–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Parma (Tv: Arena4)