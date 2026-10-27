Man. United: Carrick esélyt kap arra, hogy rendbe tegye a csapatot – sajtóhír

Több angol forrás is lehetségesnek látta, hogy a rossz passzban lévő, a hétvégén a Bournemouthtól odahaza 3–0-ra kikapó Manchester United vezetői akár már kedden menesztik Michael Carrick vezetőedzőt, és bár Jason Wilcox futballigazgató is felbukkant a carringtoni edzőközpontban, nem ez történt. A vezetőség figyelmét ugyanis nem kerülte el, hogy a vasárnapi mérkőzés után a drukkerek éltették Carricket, haragjuk a futballistákra zúdult – emlékeztetnek a keddi beszámolók.

A keddi edzés a tervek szerint elkezdődött, és a Sky Sports értesülése szerint Carrick megkapta a lehetőséget, hogy a Chelsea elleni bajnokin irányítsa a csapatot. A BBC Sport valamivel később arról írt, hogy a bizalom nem csupán egy meccsre, hanem a csapat újbóli felpörgetésére szól.

A legutóbbi nyolc tétmérkőzéséből egyet sem megnyerő Unitedre szombattól kezdve kemény hét vár: a Chelsea elleni londoni találkozót három nappal követi a Roma elleni hazai BL-meccs, majd újabb öt nap elteltével következik az Aston Villa bajnoki látogatása.

Utána válogatott szünet – klubvezetők kedvelt időszaka edzőcserére.