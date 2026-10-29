Két NB I-es párharc a nyolcaddöntőben, a Ferencváros ismét harmadosztályú csapatot kapott a kupában
A keddtől csütörtökig tartó 4. fordulóból kilenc NB I-es csapat mellett négy másod- és három harmadosztályú csapat jutott tovább, így alakult ki a legjobb 16 mezőnye. A sorsolásnál Herédi Attila korábbi, ötszörös válogatott, magyar bajnok és háromszoros kupagyőztes védő segédkezett, aki két élvonalbeli párharcot húzott ki, az MTK a Nyíregyházát, a Paks a ZTE-t fogadja majd, míg a címvédő FTC a Bicske kiejtése (4–1) után ismét harmadosztályú csapathoz utazik, a Kisvárdát 4–2-vel búcsúztató PMFC vendége lesz február közepén.
A nyolcaddöntő sorsolása után a negyeddöntős és elődöntős ágakra is fény derült, tehát már most eldőlt, hogy a csapatok milyen úton juthatnak el a fináléig.
A továbbjutás továbbra is egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítást játszanak a csapatok, ha abban sincs döntés, akkor tizenegyesek következnek.
MOL MAGYAR KUPA 2026–2027
A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (hivatalos játéknap: 2027. február 10.)
FC Ajka (NB II)–Debreceni VSC
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC
ESMTK (NB III)–Vasas FC
HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Puskás Akadémia FC
Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC
Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC
FC Sopron (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB II)
Pécsi MFC (NB III)–Ferencvárosi TC
A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (hivatalos játéknap: 2027. március 3.)
ESMTK (NB III)/Vasas FC–Kecskeméti TE (NB II)/Újpest FC (1. negyeddöntő)
Pécsi MFC (NB III)/Ferencvárosi TC–FC Ajka (NB II)/Debreceni VSC (2. negyeddöntő)
FC Sopron (NB III)/Gyirmót FC Győr (NB II)–MTK Budapest/Nyíregyháza Spartacus FC (3. negyeddöntő)
HR-Rent Kozármisleny (NB II)/Puskás Akadémia FC–Paksi FC/Zalaegerszegi TE FC (4. negyeddöntő)
AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (hivatalos játéknap: 2027. április 21.)
A 2. negyeddöntő győztese–A 4. negyeddöntő győztese
Az 1. negyeddöntő győztese–A 3. negyeddöntő győztese