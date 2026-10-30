Szombati sportműsor: FTC–Győr kézilabda-rangadó; NB I; topligák; Formula–1
OKTÓBER 31., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
12. FORDULÓ
15.45: Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.45: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
19.45: ETO FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
12. FORDULÓ
13.00: BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
15.00: Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
NB III
14. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
13.00: Tarpa SC–Hajdúnánás FK
13.00: Tiszafüredi VSE–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabonyi SC
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Sárisápi BSE
13.00: Komárom VSE–Király SE
17.00: Haladás FC–Bicskei TC
17.00: Dorogi Bányász FC–FC Sopron
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: III. kerületi TVE–Monor SE
13.00: Gyulai Termál FC–ESMTK
13.00: Szolnoki MÁV FC–Hódmezővásárhelyi FC
13.00: Szegedi VSE–Sándorfalvi SKE
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–PTE-PEAC
13.00: Iváncsa KSE–Budafoki MTE
13.00: Érdi VSE–BFC Siófok
13.00: Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC
13.00: ReBase Majosi SE–Budaörs
13.00: Dunaharaszti MTK–Paksi FC II
17.00: MTK Budapest II–Sárbogárd SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
13.30: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Bournemouth–Leeds United (Tv: Match4)
16.00: Coventry City–Sunderland
16.00: Manchester City–Brighton (Tv: Spíler1)
16.00: Brentford–Nottingham Forest
16.00: Hull City–Ipswich Town
18.30: Tottenham Hotspur–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
21.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
13. FORDULÓ
13.30: Stoke City–Preston North End (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
20.45: Troyes–Le Mans
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
15.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
15.30: Mönchengladbach–Paderborn
15.30: Augsburg–Freiburg
15.30: Schalke–RB Leipzig
15.30: Werder Bremen–Hoffenheim
18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
NÉMET 2. BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
13.00: Kaiserslautern–Hertha BSC (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
15.00: Bologna–Monza
18.00: Udinese–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
14.00: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Betis–Málaga (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
10. FORDULÓ
21.45: Porto–Estoril (Tv: Sport1)
NŐI NB I
13. FORDULÓ
11.00: ETO–DVTK
13.00: Szekszárd–Kispest-Honvéd
13.00: Pécsi MFC–Puskás Akadémia
13.00: Újpest–Ferencváros
15.00: KÉSZ St. Mihály Szeged–Astra
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Asztana
6.30: szabadfogás 57, 74 (Kuramagomedov Murad), 79, 92 kg, selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)
12.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
7.30: szabadfogás 61, 70, 86, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav), vigaszág
14.00: döntők, bronzmérkőzések (Tv: M4 Sport+)
CURLING
Európa-bajnokság, Ostrava
9.30: férfiak, Skócia–Olaszország (Tv: Eurosport2)
14.00: nők, elődöntő (Tv: Eurosport2)
18.30: férfiak, elődöntő (Tv: Eurosport1)
CSELGÁNCS
Grand Slam, Abu-Dzabi
8.30: selejtező. 15.00: a 3. helyért, döntők
DARTS
Hungarian Super League, Mol Campus
13.00: nyolcas döntő (Tv: Sport2)
FORMULA–1
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
18.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
22.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA Tour
21.00: Mexikói bajnokság, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Osztrák liga, alapszakasz
17.30: HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
8. FORDULÓ
17.00: Csurgó–Szigetszentmiklós
18.00: PLER–ETO University
18.00: Veszprém–Gyöngyös
18.00: Dabas–Tatabánya
18.30: Budai Farkasok–Eger
19.00: NEKA–Balatonfüred
NŐI NB I
7. FORDULÓ
16.00: NEKA–DVSC
16.00: Esztergom–Budaörs
16.30: Fehérvár–Mosonmagyaróvár
17.00: Vác–Kisvárda
17.00: FTC–Győri ETO (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Német bajnokság, férfiak
20.00: Lemgo–Magdeburg (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
Férfi NB I
17.00: Phoenix Fóti Tigrisek–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Egis Körmend–Sopron KC
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár
18.00: NKA Universitas Pécs–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: Délút-SZTE-Szedeák–Atomerőmű SE
18.00: OSE Lions–Kometa-KVGY Kaposvári KK
Női NB I
15.00: ELTE BEAC Újbuda–DVTK Hun-Therm
17.00: Csata TKK–NKA Universitas Pécs
18.00: KSC Szekszárd–TFSE
18.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd
WNBA, döntő, 7. mérkőzés
Vasárnap, 1.00: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb
Malajziai GP, Sepang
6.00: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
6.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
7.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
Vasárnap, 4.45: Moto3, futam (Tv: Arena4)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix, Kanada
22.15: jégtánc, rövid program (Tv: Eurosport1)
OLIMPIA
4. nyári ifjúsági olimpia, Dakar
19.50: megnyitó (Tv: M4 Sport+)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: Pénzügyőr SE Pro Source–TFSE
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Vasas Óbuda–TFSE
17.00: KHG Kaposvári NRC–MÁV Előre Foxconn
18.00: Békéscsaba–Újpesti TE
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
World Tour-sorozat, 2. állomás, Montreal
18.30: döntős program (Tv: M4 Sport+ – 21.25-től)
SZNÚKER
International Championship, Nanking
7.00 és 12.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Párizs
10.30: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 500-as torna, Bázel
13.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 500-as torna, Bécs
12.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 500-as torna, Tokió
4.00: egyes, döntő
WTA 250-es torna, Chennai
12.30: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-es torna, Hongkong
3.00: egyes, selejtező, 2. forduló
WTA 250-es torna, Kanton
7.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
TOLLASLABDA
51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság
10.00: Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz, 6. forduló
16.00: Szegedi VE–Kaposvári VK
16.30: One Eger–Szolnoki Dózsa
18.00: Metalcom-Szentes–BVSC-Manna ABC
18.00: VasasPlaket–UVSE
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló
A-csoport
13.00: CN Mataro (spanyol)–BVSC-Manna ABC
15.00: ZV De Zaan (holland)–UVSE-Helia D
D-csoport
20.00: SIS Roma (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló
8.00: Danyi Gábort hívjuk telefonon
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: Elköszönés
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Szabó Bence
15.45: Közvetítés a Kispest-Honvéd–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő
17.00: Közvetítés a Ferencváros–ETO női NB I-es kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Erdei Márk
17.45: Közvetítés a Zalaegerszeg–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla
19.45: Közvetítés az ETO FC–Vasas NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
22.15: Sportvilág Katona Lászlóval