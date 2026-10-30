Szombati sportműsor: FTC–Győr kézilabda-rangadó; NB I; topligák; Formula–1

OKTÓBER 31., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

12. FORDULÓ

15.45: Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.45: ETO FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

12. FORDULÓ

13.00: BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

15.00: Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

NB III

14. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: Tarpa SC–Hajdúnánás FK

13.00: Tiszafüredi VSE–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabonyi SC

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC

13.00: Ózd-Sajóvölgye–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya

13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Sárisápi BSE

13.00: Komárom VSE–Király SE

17.00: Haladás FC–Bicskei TC

17.00: Dorogi Bányász FC–FC Sopron

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

13.00: III. kerületi TVE–Monor SE

13.00: Gyulai Termál FC–ESMTK

13.00: Szolnoki MÁV FC–Hódmezővásárhelyi FC

13.00: Szegedi VSE–Sándorfalvi SKE

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–PTE-PEAC

13.00: Iváncsa KSE–Budafoki MTE

13.00: Érdi VSE–BFC Siófok

13.00: Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC

13.00: ReBase Majosi SE–Budaörs

13.00: Dunaharaszti MTK–Paksi FC II

17.00: MTK Budapest II–Sárbogárd SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

13.30: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Bournemouth–Leeds United (Tv: Match4)

16.00: Coventry City–Sunderland

16.00: Manchester City–Brighton (Tv: Spíler1)

16.00: Brentford–Nottingham Forest

16.00: Hull City–Ipswich Town

18.30: Tottenham Hotspur–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

21.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

13. FORDULÓ

13.30: Stoke City–Preston North End (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

20.45: Troyes–Le Mans

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

15.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

15.30: Mönchengladbach–Paderborn

15.30: Augsburg–Freiburg

15.30: Schalke–RB Leipzig

15.30: Werder Bremen–Hoffenheim

18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

NÉMET 2. BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

13.00: Kaiserslautern–Hertha BSC (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

15.00: Bologna–Monza

18.00: Udinese–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

14.00: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Málaga (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

10. FORDULÓ

21.45: Porto–Estoril (Tv: Sport1)

NŐI NB I

13. FORDULÓ

11.00: ETO–DVTK

13.00: Szekszárd–Kispest-Honvéd

13.00: Pécsi MFC–Puskás Akadémia

13.00: Újpest–Ferencváros

15.00: KÉSZ St. Mihály Szeged–Astra

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Asztana

6.30: szabadfogás 57, 74 (Kuramagomedov Murad), 79, 92 kg, selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)

12.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

7.30: szabadfogás 61, 70, 86, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav), vigaszág

14.00: döntők, bronzmérkőzések (Tv: M4 Sport+)

CURLING

Európa-bajnokság, Ostrava

9.30: férfiak, Skócia–Olaszország (Tv: Eurosport2)

14.00: nők, elődöntő (Tv: Eurosport2)

18.30: férfiak, elődöntő (Tv: Eurosport1)

CSELGÁNCS

Grand Slam, Abu-Dzabi

8.30: selejtező. 15.00: a 3. helyért, döntők

DARTS

Hungarian Super League, Mol Campus

13.00: nyolcas döntő (Tv: Sport2)

FORMULA–1

Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros

18.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

22.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA Tour

21.00: Mexikói bajnokság, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Osztrák liga, alapszakasz

17.30: HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

8. FORDULÓ

17.00: Csurgó–Szigetszentmiklós

18.00: PLER–ETO University

18.00: Veszprém–Gyöngyös

18.00: Dabas–Tatabánya

18.30: Budai Farkasok–Eger

19.00: NEKA–Balatonfüred

NŐI NB I

7. FORDULÓ

16.00: NEKA–DVSC

16.00: Esztergom–Budaörs

16.30: Fehérvár–Mosonmagyaróvár

17.00: Vác–Kisvárda

17.00: FTC–Győri ETO (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Német bajnokság, férfiak

20.00: Lemgo–Magdeburg (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

Férfi NB I

17.00: Phoenix Fóti Tigrisek–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Egis Körmend–Sopron KC

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár

18.00: NKA Universitas Pécs–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Délút-SZTE-Szedeák–Atomerőmű SE

18.00: OSE Lions–Kometa-KVGY Kaposvári KK

Női NB I

15.00: ELTE BEAC Újbuda–DVTK Hun-Therm

17.00: Csata TKK–NKA Universitas Pécs

18.00: KSC Szekszárd–TFSE

18.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd

WNBA, döntő, 7. mérkőzés

Vasárnap, 1.00: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb

Malajziai GP, Sepang

6.00: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

6.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

7.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

Vasárnap, 4.45: Moto3, futam (Tv: Arena4)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix, Kanada

22.15: jégtánc, rövid program (Tv: Eurosport1)

OLIMPIA

4. nyári ifjúsági olimpia, Dakar

19.50: megnyitó (Tv: M4 Sport+)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Pénzügyőr SE Pro Source–TFSE

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas Óbuda–TFSE

17.00: KHG Kaposvári NRC–MÁV Előre Foxconn

18.00: Békéscsaba–Újpesti TE

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

World Tour-sorozat, 2. állomás, Montreal

18.30: döntős program (Tv: M4 Sport+ – 21.25-től)

SZNÚKER

International Championship, Nanking

7.00 és 12.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Párizs

10.30: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 500-as torna, Bázel

13.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ATP 500-as torna, Bécs

12.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 500-as torna, Tokió

4.00: egyes, döntő

WTA 250-es torna, Chennai

12.30: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-es torna, Hongkong

3.00: egyes, selejtező, 2. forduló

WTA 250-es torna, Kanton

7.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

TOLLASLABDA

51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság

10.00: Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz, 6. forduló

16.00: Szegedi VE–Kaposvári VK

16.30: One Eger–Szolnoki Dózsa

18.00: Metalcom-Szentes–BVSC-Manna ABC

18.00: VasasPlaket–UVSE

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló

A-csoport

13.00: CN Mataro (spanyol)–BVSC-Manna ABC

15.00: ZV De Zaan (holland)–UVSE-Helia D

D-csoport

20.00: SIS Roma (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló

8.00: Danyi Gábort hívjuk telefonon

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: Elköszönés

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Szabó Bence

15.45: Közvetítés a Kispest-Honvéd–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő

17.00: Közvetítés a Ferencváros–ETO női NB I-es kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Erdei Márk

17.45: Közvetítés a Zalaegerszeg–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla

19.45: Közvetítés az ETO FC–Vasas NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

22.15: Sportvilág Katona Lászlóval