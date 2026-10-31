Gólok, helyzetek és sárga lapok az ETO–Vasason – galéria

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.31. 22:03
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Fotó: Nagy Gábor
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Vasas ETO FC galéria
Ahogy beszámoltunk róla, az ETO FC és a Vasas 2–2-re végzett egymással a labdarúgó NB I 12. fordulójában. Nagy Gábor képeiből válogattunk.
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fotó 2026.10.31.

Akciók és négy gól az ETO FC–Vasason (Fotók: Nagy Gábor)

12. FORDULÓ
ETO FC–VASAS FC 2–2 (0–1)
Győr, ETO Stadion, 4776 néző. Vezette: Berke Balázs (Bornemissza Norbert, Ring Kevin)
ETO FC: Petrás – Selyem (Huszár, 57.), Urblík N., Krpics, Stefulj (Giger, 88.) – Bánáti, Ricardo (Agba, 57.), Gavrics (Bumba, 88.), Djukanovics (Bennette, 62.) – Marong, Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez
Vasas: Engedi – Hej (Pávkovics, 69.), Baráth B., Csóka Dániel, Doktorics – Hidi M S., Mezei (Cseke B., 63.) – Kovácsréti, Urblík J., Molnár Cs. (Radó, 63.) – Koszta (Pálinkás, 80.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Kulenovic (60., 90.), ill. Urblík J. (4., 46.)
Sárga lap: Urblík N. (26.), Bennette (66.), Stefulj (79.), Krpics (86.), ill. Hej (49.), Molnár Cs. (51.), Hidi M S. (54.), Kovácsréti (79.)

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