Női vízilabda BL: spanyolországi vereséggel kezdett a BVSC; az FTC magabiztos sikerrel nyitott

2026.10.31. 21:23
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Fotó: BVSC
Címkék
UVSE női vízilabda Tiba Panna BVSC női vízilabda FTC női vízilabda női vízilabda Bajnokok Ligája Faragó Kamilla Mataro női vízilabda BL
A BVSC a papírformának megfelelően 16–9-re kikapott szombaton az előző kiírásban negyedik helyezett spanyol Mataró vendégeként a női vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyitó fordulójában, míg az UVSE 17–8-as vereséget szenvedett a holland ZV De Zaan otthonában. Viszont az előző idényben ezüstérmes Ferencváros magabiztos, 18–8-as győzelmet aratott a SIS Roma felett Olaszországban.

A BVSC mérkőzésén a mezőny legjobbja két magyar játékos volt, ugyanis a Mataró színeiben Faragó Kamilla és a zuglóiaknál Tiba Panna egyaránt ötször volt eredményes.

Az UVSE csak az első negyedben tudta tartani a lépést a 2025-ben Eurokupa-győztes holland csapattal, amelyben a válogatott egyik kulcsembere, Lieke Rogge ötször volt eredményes. A második fordulóban, november 14-én a hollandok a csoport másik magyar csapatához, a BVSC-hez látogatnak, míg az UVSE az előző szezonban negyedik Matarót fogadja.

Az FTC az első perctől kezdve kézben tartotta a találkozót, amelynek legjobbja az öt gólt szerző Keszthelyi Rita volt. A második fordulóban, november 14-én a Ferencváros a spanyol Sabadellt fogadja.

A négy négycsapatos csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-csoport
CN Mataró (spanyol)–BVSC-Manna ABC 16–9 (4–2, 4–3, 3–2, 5–2)
ZV De Zaan (holland)–UVSE-Helia D 17–8 (3–1, 5–2, 3–2, 6–3)
D-csoport
SIS Roma (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo 8–18 (1–4, 2–4, 2–4, 3–6)

 

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