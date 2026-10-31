Női vízilabda BL: spanyolországi vereséggel kezdett a BVSC; az FTC magabiztos sikerrel nyitott

A BVSC mérkőzésén a mezőny legjobbja két magyar játékos volt, ugyanis a Mataró színeiben Faragó Kamilla és a zuglóiaknál Tiba Panna egyaránt ötször volt eredményes.

Az UVSE csak az első negyedben tudta tartani a lépést a 2025-ben Eurokupa-győztes holland csapattal, amelyben a válogatott egyik kulcsembere, Lieke Rogge ötször volt eredményes. A második fordulóban, november 14-én a hollandok a csoport másik magyar csapatához, a BVSC-hez látogatnak, míg az UVSE az előző szezonban negyedik Matarót fogadja.

Az FTC az első perctől kezdve kézben tartotta a találkozót, amelynek legjobbja az öt gólt szerző Keszthelyi Rita volt. A második fordulóban, november 14-én a Ferencváros a spanyol Sabadellt fogadja.

A négy négycsapatos csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-csoport

CN Mataró (spanyol)–BVSC-Manna ABC 16–9 (4–2, 4–3, 3–2, 5–2)

ZV De Zaan (holland)–UVSE-Helia D 17–8 (3–1, 5–2, 3–2, 6–3)

D-csoport

SIS Roma (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo 8–18 (1–4, 2–4, 2–4, 3–6)