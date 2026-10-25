Fél év után nyert odahaza bajnokit a Pool – a születésnapos Szoboszlai nem játszhatott, Kerkez jól futballozott

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

Liverpool–Brighton & Hove Albion 2–0 (2–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Barrott

Liverpool: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Cimikasz, 87.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Gakpo, Wirtz (Nyoni, 64.), Barcola (Ngumoha, 77.) – Isak (Koumas, 77.). Menedzser: Andoni Iraola

Brighton: Verbruggen – Kadioglu (Costinha, 6.), Vuskovic, Dunk, Boscagli (Hinshelwood, a szünetben) – P. Gross, Chema Andrés (Yalcouyé, 54.) – Diego Gómez, Ayari (Rutter, 75.), De Cuyper – Kosztulasz. Menedzser: Fabian Hürzeler

Gólszerző: P. Gross (17. – öngól), Isak (21.)

Szoboszlai Dominik nélkül, a kifejezetten veszélyes sorozatban lévő Brightont fogadta vasárnap a Liverpool. A „vörösök” másik magyarja, Kerkez Milos a várakozásoknak megfelelően kezdő volt a bal oldali hátvéd pozíciójában, és csak a hajrában, időhúzó csereként jött le. Addig viszont akadt elég dolga, a négymeccses győzelmi szériával és az ezeken elért 15–0-s gólkülönbséggel érkező vendégek ugyanis nem szeppentek meg az Anfieldben, bátran rohamozták Alisson kapuját. Hogy mást ne mondjunk, az első félidőben Yasin Ayari ajtó-ablak helyzetben lőtt tíz méterről a kapu fölé, később pedig a bal kapufát találta el a tizenhatos vonaláról.

Csakhogy ezen a napon a Liverpool ihletett és szerencsés napot fogott ki. A szünetig kétgólos előnyt dolgozott ki a hazai csapat, és ugyan Florian Wirtz, illetve Alexander Isak találatához egyaránt kellett a brightoni védelem szerencsétlenkedése (előbbit hivatalosan Pascal Gross öngóljaként könyvelték el), akadt még legalább három további olyan helyzet, amelynél egy szót sem szólhattak volna a vendégek, ha a kapuból kellett volna kivenniük a labdát. A Brighton persze igyekezett magasabb fokozatba kapcsolni a fordulás után, de az immár sokkal inkább a védekezésre és az eredmény megtartására törekedő Liverpool állta a sarat.

„Régóta vártunk erre a hazai győzelemre, ráadásul kiváló formában lévő csapatot múltunk felül, kapott gól nélkül. Remélem, ez azt jelzi, hogy kezd összeállni a csapat, mert ma azzal az intenzitással játszottunk, amelyre eddig sokszor csak törekedtünk” – nyilatkozta a Sky Sportsnak a hat PL-gólnál járó Alexander Isak, utalva arra, hogy ez volt a Liverpool első bajnoki győzelme az Anfieldben. Szintén a Sky Sportsnak mondta el Andoni Iraola edző, hogy Florian Wirtzet elővigyázatosságból cserélte le. „Sajnos muszáj volt elhagynia a pályát, mert kificamodott a bokája. Nem tűnik súlyosnak, de háromnaponta játszunk, szóval, meglátjuk, milyen állapotban van” – fogalmazott a baszk szakvezető. 2–0

KORÁBBAN

Crystal Palace–Newcastle United 0–2 (Osula 47., H. Barnes 58.)

Hull City–Brentford 1–1 (McBurnie 24. – 11-esből, ill. D. Ouattara 63.)

Manchester United–AFC Bournemouth 0–3 (Rayan 38., Tavernier 43., Evanilson 71.)

17.30: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)

Szombaton játszották

Aston Villa–Manchester City 2–1 (N. Jackson 6., 60., ill. Haaland 52.)

Coventry City–Fulham 0–1 (Bobb 80.)

Arsenal–Everton 2–0 (Konsa 7., Gabriel 68.)

Chelsea–Tottenham Hotspur 0–2 (Penders 77. – öngól, Tel 87.)

Pénteken játszották

Ipswich Town–Nottingham Forest 1–1 (Enciso 41., ill. Ne. Williams 13.)