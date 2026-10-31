Először vörösben: Hamilton Mexikóban törte meg a Ferrari pole-csendjét

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.31. 23:15
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Hamilton először szerzett pole-t a Ferrarival (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1
Lewis Hamilton (Ferrari) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérőjén, amivel saját és csapata idei első rajtelsőségét könyvelhette el. A brit honfitársával, George Russell-lel (Mercedes) osztozik az első soron, majd Charles Leclerc (Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Max Verstappen (Red Bull) a sorrend a top 5-ben – a holland pilóta rajtbüntetése után.

Azt követően, hogy Charles Leclerc révén a Ferrari volt a leggyorsabb a pénteki edzésnapon Mexikóvárosban, a szombati nap egyik fő kérdését az jelentette, hogy a Scuderia képes-e megőrizni a remek formáját. Noha a harmadik gyakorlás eleje az olasz istálló házi csatáját hozta, és Lewis Hamilton felülkerekedett a közepes keveréken, a lágyon elveszett az korábban mutatott előny. Leclerc sokáig szenvedett azzal, hogy tiszta kört tegyen össze, és csak a végén tudott javítani, míg csapattársa egészen a hatodik helyig szorult vissza.

A vezetést eközben a bajnokavatásra készülő Andrea Kimi Antonelli ragadta magához, hogy aztán az utolsó pillanatban egy ezreddel alulmaradjon a címvédő Lando Norrisszal szemben. A Ferrarinál Leclerc 117 ezredre közelítette meg a leggyorsabbat, míg az első ötös sorát Oscar Piastri és Max Verstappen egészítette ki. Utóbbi rajtbüntetés tudatában készült az év 19. időmérője, a holland még a második gyakorláson keveredett felesleges balesetbe Liam Lawsonnal, ami egy-egy helyes hátrasorolást vont maga után mindkét fél esetében.

Nemcsak a holland és az új-zélandi kapott büntetést: a maradásáért harcoló Valtteri Bottas összességében 50, míg az edzéseken több problémába is ütköző Gabriel Bortoleto 5 helyes hátrasorolást kapott motorelemcsere nyomán.

Váratlan pilótacsere történt a Haasnál a mexikóvárosi szombaton: az amerikai csapat rövid közleményben tudatta, hogy Hirakava Rjó veszi át Esteban Ocon helyét a hétvége hátralévő részében. A Toyota által támogatott japán a 19. lett az utolsó tréningen.

Az első szakaszban korán lendült a piros zászló: alig nyolc perccel a kezdés után Fernando Alonso volt kénytelen félreállni az Aston Martinnal. A kényszerszünet előtt tizenketten értek el mért kört, így az utolsó tíz percre újra megtelt a pálya. Az élen Hamilton végzett, a brit 44 ezreddel előzte meg a Red Bull-lal előretörő Isack Hadjart, akit Leclerc követett, így a Ferrari mindkét autójával befért a top 3-ba.

A negyedik Oscar Piastri lett, aki jelezte, a McLarennel továbbra is számolni kell, míg az első ötöst Russell egészített ki a Mercedesszel. A hatodikként meglepetésre Bortoleto zárt, míg csapattársa, Nico Hülkenberg hetedik lett, a remekül kezdő Audi-pilóták közé Norris férkőzött be. Továbbjutott még Antonelli, Verstappen, Bearman, Lawson, Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Franco Colapinto és Carlos Sainz Jr.

Kiesett: Alexander Albon, Alonso, Hirakava, Lance Stroll, Pérez és Bottas.

A második szakasz elején Verstappen is megvillant, és sokáig az ő nevével kezdődött az időlista. A végére azonban rengeteget javult a pálya, amit kihasználva Norris ugrott az élre, míg a holland visszaszorult a második helyre. A kettőst 148 ezred választotta el egymástól, majd Leclerc, Hamilton sorrendben a Ferrari kettőse, illetve Russell tette teljessé a top 5-öt.

Hatodikként Hadjar végzett, utána Antonelli, Lindblad, Lawson és Gasly sorakozott a továbbjutó helyeken, így a remekül kezdő Audi egyik autójával sem képviseltette magát a Q3-ban. A legnagyobb meglepetést mégsem Bortoleto és Hülkenberg, hanem Piastri kiesése okozta, az ausztrál a tizenharmadik pozícióban végzett, miközben csapattársa volt a leggyorsabb.

Kiesett: Hülkenberg, Colapinto, Piastri, Bortoleto, Bearman és Sainz.

A harmadik szakasz elején a Ferrari Leclerc révén visszatért az élre. A monacói 45 ezreddel előzte meg Verstappent az első gyors körök után, majd Norris, a hibázó Hamilton, valamint Russell sorakozott az első öt helyen. Antonelli a hatodik, Hadjar pedig mért kör nélkül a tizedik helyről várta a végjátékot, amely kifejezetten izgalmasan alakult.

Bár Leclerc a végén nem tudott javítani, a Ferrari az élen maradt Hamiltonnak köszönhetően, aki 1:16.514-es körrel szerezte meg pályafutása 105., egyúttal vörös színekben az első pole pozícióját, amivel sajátja mellett megtörte a csapata pole-csendjét is – a Scuderia a 2025-ös Magyar Nagydíj után sajátította ki ismét az első rajtkockát hagyományos időmérőn. A hétszeres világbajnok korábbi csapattársával, Russell-lel osztozik az első soron – a két pilóta között mindössze 9 ezred döntött –, míg a másodikból Leclerc és Antonelli várhatja a piros lámpák kialvását Verstappen rajtbüntetése után. A remek körön érkező holland az utolsó szektorban rontott, és lett negyedik, ami ötödik helyre konvertálódik a vasárnapi futamra. Norris a hatodik pozícióba szorult vissza, majd Hadjar, Lawson, Lindblad, valamint Gasly került még az első tíz közé.

Folytatás vasárnap 21 órakor a versennyel.

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Az amerikainak újabb szabadedzésen kell részt vennie az idény hátralévő részében.

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.HamiltonFerrari1:16.514átlag: 202.504 km/ó
2.RussellMercedes1:16.5230.009 mp h.
3.LeclercFerrari1:16.6330.119
4.Verstappen*Red Bull-Ford1:16.6920.178
5.AntonelliMercedes1:16.7070.193
6.NorrisMcLaren-Mercedes1:16.8240.310
7.HadjarRed Bull-Ford1:16.9000.386
8.Lawson*Racing Bulls-Ford1:17.0290.515
9.LindbladRacing Bulls-Ford1:17.1170.603
10.GaslyAlpine-Mercedes1:17.1530.639
11.HülkenbergAudi1:17.3060.578
12.ColapintoAlpine-Mercedes1:17.6400.912
13.PiastriMcLaren-Mercedes1:17.6460.918
14.Bortoleto**Audi1:17.6800.952
15.BearmanHaas-Ferrari1:18.0831.355
16.SainzWilliams-Mercedes1:18.8852.157
17.AlbonWilliams-Mercedes1:18.6301.289
18.AlonsoAston Martin-Honda1:18.9081.567
19.HirakavaHaas-Ferrari1:18.9581.617
20.StrollAston Martin-Honda1:19.0721.731
21.PérezCadillac-Ferrari1:19.1051.764
22.Bottas***Cadillac-Ferrari1:19.8522.511
*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 5 helyes rajtbüntetést motorelemcsere miatt.
***: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Hamilton1:17.3411.Norris1:16.728
2.Hadjar1:17.3852.Verstappen1:16.876
3.Leclerc1:17.5063.Leclerc1:16.944
4.Piastri1:17.6594.Hamilton1:16.953
5.Russell1:17.6595.Russell1:17.027
6.Bortoleto1:17.7276.Hadjar1:17.047
7.Norris1:17.7337.Antonelli1:17.133
8.Hülkenberg1:17.8688.Lindblad1:17.135
9.Antonelli1:17.9189.Lawson1:17.207
10.Verstappen1:17.94210.Gasly1:17.278
11.Bearman1:18.08311.Hülkenberg1:17.306
12.Lawson1:18.09712.Colapinto1:17.640
13.Gasly1:18.19413.Piastri1:17.646
14.Lindblad1:18.21014.Bortoleto1:17.680
15.Colapinto1:18.51715.Bearman1:18.083
16.Sainz1:18.52116.Sainz1:18.885
17.Albon1:18.630  
18.Alonso1:18.908  
19.Hirakava1:18.958  
20.Stroll1:19.072  
21.Pérez1:19.105  
22.Bottas1:19.852  

 

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1.HamiltonFerrari
2.RussellMercedes
3.LeclercFerrari
4.AntonelliMercedes
5.Verstappen*Red Bull-Ford
6.NorrisMcLaren-Mercedes
7.HadjarRed Bull-Ford
8.LindbladRacing Bulls-Ford
9.Lawson*Racing Bulls-Ford
10.GaslyAlpine-Mercedes
11.HülkenbergAudi
12.ColapintoAlpine-Mercedes
13.PiastriMcLaren-Mercedes
14.BearmanHaas-Ferrari
15.SainzWilliams-Mercedes
16.AlbonWilliams-Mercedes
17.AlonsoAston Martin-Honda
18.HirakavaHaas-Ferrari
19.Bortoleto**Audi
20.StrollAston Martin-Honda
21.PérezCadillac-Ferrari
22.Bottas***Cadillac-Ferrari
*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 5 helyes rajtbüntetést motorelemcsere miatt.
***: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.

 

6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.128
2. szabadedzés1. Leclerc 1:17.827
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.600
Időmérő1. Hamilton 1:16.514
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00

 

 

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