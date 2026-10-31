Először vörösben: Hamilton Mexikóban törte meg a Ferrari pole-csendjét

Azt követően, hogy Charles Leclerc révén a Ferrari volt a leggyorsabb a pénteki edzésnapon Mexikóvárosban, a szombati nap egyik fő kérdését az jelentette, hogy a Scuderia képes-e megőrizni a remek formáját. Noha a harmadik gyakorlás eleje az olasz istálló házi csatáját hozta, és Lewis Hamilton felülkerekedett a közepes keveréken, a lágyon elveszett az korábban mutatott előny. Leclerc sokáig szenvedett azzal, hogy tiszta kört tegyen össze, és csak a végén tudott javítani, míg csapattársa egészen a hatodik helyig szorult vissza.

A vezetést eközben a bajnokavatásra készülő Andrea Kimi Antonelli ragadta magához, hogy aztán az utolsó pillanatban egy ezreddel alulmaradjon a címvédő Lando Norrisszal szemben. A Ferrarinál Leclerc 117 ezredre közelítette meg a leggyorsabbat, míg az első ötös sorát Oscar Piastri és Max Verstappen egészítette ki. Utóbbi rajtbüntetés tudatában készült az év 19. időmérője, a holland még a második gyakorláson keveredett felesleges balesetbe Liam Lawsonnal, ami egy-egy helyes hátrasorolást vont maga után mindkét fél esetében.

Nemcsak a holland és az új-zélandi kapott büntetést: a maradásáért harcoló Valtteri Bottas összességében 50, míg az edzéseken több problémába is ütköző Gabriel Bortoleto 5 helyes hátrasorolást kapott motorelemcsere nyomán.

Váratlan pilótacsere történt a Haasnál a mexikóvárosi szombaton: az amerikai csapat rövid közleményben tudatta, hogy Hirakava Rjó veszi át Esteban Ocon helyét a hétvége hátralévő részében. A Toyota által támogatott japán a 19. lett az utolsó tréningen.

Az első szakaszban korán lendült a piros zászló: alig nyolc perccel a kezdés után Fernando Alonso volt kénytelen félreállni az Aston Martinnal. A kényszerszünet előtt tizenketten értek el mért kört, így az utolsó tíz percre újra megtelt a pálya. Az élen Hamilton végzett, a brit 44 ezreddel előzte meg a Red Bull-lal előretörő Isack Hadjart, akit Leclerc követett, így a Ferrari mindkét autójával befért a top 3-ba.

A negyedik Oscar Piastri lett, aki jelezte, a McLarennel továbbra is számolni kell, míg az első ötöst Russell egészített ki a Mercedesszel. A hatodikként meglepetésre Bortoleto zárt, míg csapattársa, Nico Hülkenberg hetedik lett, a remekül kezdő Audi-pilóták közé Norris férkőzött be. Továbbjutott még Antonelli, Verstappen, Bearman, Lawson, Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Franco Colapinto és Carlos Sainz Jr.

Kiesett: Alexander Albon, Alonso, Hirakava, Lance Stroll, Pérez és Bottas.

A második szakasz elején Verstappen is megvillant, és sokáig az ő nevével kezdődött az időlista. A végére azonban rengeteget javult a pálya, amit kihasználva Norris ugrott az élre, míg a holland visszaszorult a második helyre. A kettőst 148 ezred választotta el egymástól, majd Leclerc, Hamilton sorrendben a Ferrari kettőse, illetve Russell tette teljessé a top 5-öt.

Hatodikként Hadjar végzett, utána Antonelli, Lindblad, Lawson és Gasly sorakozott a továbbjutó helyeken, így a remekül kezdő Audi egyik autójával sem képviseltette magát a Q3-ban. A legnagyobb meglepetést mégsem Bortoleto és Hülkenberg, hanem Piastri kiesése okozta, az ausztrál a tizenharmadik pozícióban végzett, miközben csapattársa volt a leggyorsabb.

Kiesett: Hülkenberg, Colapinto, Piastri, Bortoleto, Bearman és Sainz.

A harmadik szakasz elején a Ferrari Leclerc révén visszatért az élre. A monacói 45 ezreddel előzte meg Verstappent az első gyors körök után, majd Norris, a hibázó Hamilton, valamint Russell sorakozott az első öt helyen. Antonelli a hatodik, Hadjar pedig mért kör nélkül a tizedik helyről várta a végjátékot, amely kifejezetten izgalmasan alakult.

Bár Leclerc a végén nem tudott javítani, a Ferrari az élen maradt Hamiltonnak köszönhetően, aki 1:16.514-es körrel szerezte meg pályafutása 105., egyúttal vörös színekben az első pole pozícióját, amivel sajátja mellett megtörte a csapata pole-csendjét is – a Scuderia a 2025-ös Magyar Nagydíj után sajátította ki ismét az első rajtkockát hagyományos időmérőn. A hétszeres világbajnok korábbi csapattársával, Russell-lel osztozik az első soron – a két pilóta között mindössze 9 ezred döntött –, míg a másodikból Leclerc és Antonelli várhatja a piros lámpák kialvását Verstappen rajtbüntetése után. A remek körön érkező holland az utolsó szektorban rontott, és lett negyedik, ami ötödik helyre konvertálódik a vasárnapi futamra. Norris a hatodik pozícióba szorult vissza, majd Hadjar, Lawson, Lindblad, valamint Gasly került még az első tíz közé.

Folytatás vasárnap 21 órakor a versennyel.