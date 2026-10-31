Először vörösben: Hamilton Mexikóban törte meg a Ferrari pole-csendjét
Azt követően, hogy Charles Leclerc révén a Ferrari volt a leggyorsabb a pénteki edzésnapon Mexikóvárosban, a szombati nap egyik fő kérdését az jelentette, hogy a Scuderia képes-e megőrizni a remek formáját. Noha a harmadik gyakorlás eleje az olasz istálló házi csatáját hozta, és Lewis Hamilton felülkerekedett a közepes keveréken, a lágyon elveszett az korábban mutatott előny. Leclerc sokáig szenvedett azzal, hogy tiszta kört tegyen össze, és csak a végén tudott javítani, míg csapattársa egészen a hatodik helyig szorult vissza.
A vezetést eközben a bajnokavatásra készülő Andrea Kimi Antonelli ragadta magához, hogy aztán az utolsó pillanatban egy ezreddel alulmaradjon a címvédő Lando Norrisszal szemben. A Ferrarinál Leclerc 117 ezredre közelítette meg a leggyorsabbat, míg az első ötös sorát Oscar Piastri és Max Verstappen egészítette ki. Utóbbi rajtbüntetés tudatában készült az év 19. időmérője, a holland még a második gyakorláson keveredett felesleges balesetbe Liam Lawsonnal, ami egy-egy helyes hátrasorolást vont maga után mindkét fél esetében.
Nemcsak a holland és az új-zélandi kapott büntetést: a maradásáért harcoló Valtteri Bottas összességében 50, míg az edzéseken több problémába is ütköző Gabriel Bortoleto 5 helyes hátrasorolást kapott motorelemcsere nyomán.
Váratlan pilótacsere történt a Haasnál a mexikóvárosi szombaton: az amerikai csapat rövid közleményben tudatta, hogy Hirakava Rjó veszi át Esteban Ocon helyét a hétvége hátralévő részében. A Toyota által támogatott japán a 19. lett az utolsó tréningen.
Az első szakaszban korán lendült a piros zászló: alig nyolc perccel a kezdés után Fernando Alonso volt kénytelen félreállni az Aston Martinnal. A kényszerszünet előtt tizenketten értek el mért kört, így az utolsó tíz percre újra megtelt a pálya. Az élen Hamilton végzett, a brit 44 ezreddel előzte meg a Red Bull-lal előretörő Isack Hadjart, akit Leclerc követett, így a Ferrari mindkét autójával befért a top 3-ba.
A negyedik Oscar Piastri lett, aki jelezte, a McLarennel továbbra is számolni kell, míg az első ötöst Russell egészített ki a Mercedesszel. A hatodikként meglepetésre Bortoleto zárt, míg csapattársa, Nico Hülkenberg hetedik lett, a remekül kezdő Audi-pilóták közé Norris férkőzött be. Továbbjutott még Antonelli, Verstappen, Bearman, Lawson, Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Franco Colapinto és Carlos Sainz Jr.
Kiesett: Alexander Albon, Alonso, Hirakava, Lance Stroll, Pérez és Bottas.
A második szakasz elején Verstappen is megvillant, és sokáig az ő nevével kezdődött az időlista. A végére azonban rengeteget javult a pálya, amit kihasználva Norris ugrott az élre, míg a holland visszaszorult a második helyre. A kettőst 148 ezred választotta el egymástól, majd Leclerc, Hamilton sorrendben a Ferrari kettőse, illetve Russell tette teljessé a top 5-öt.
Hatodikként Hadjar végzett, utána Antonelli, Lindblad, Lawson és Gasly sorakozott a továbbjutó helyeken, így a remekül kezdő Audi egyik autójával sem képviseltette magát a Q3-ban. A legnagyobb meglepetést mégsem Bortoleto és Hülkenberg, hanem Piastri kiesése okozta, az ausztrál a tizenharmadik pozícióban végzett, miközben csapattársa volt a leggyorsabb.
Kiesett: Hülkenberg, Colapinto, Piastri, Bortoleto, Bearman és Sainz.
A harmadik szakasz elején a Ferrari Leclerc révén visszatért az élre. A monacói 45 ezreddel előzte meg Verstappent az első gyors körök után, majd Norris, a hibázó Hamilton, valamint Russell sorakozott az első öt helyen. Antonelli a hatodik, Hadjar pedig mért kör nélkül a tizedik helyről várta a végjátékot, amely kifejezetten izgalmasan alakult.
Bár Leclerc a végén nem tudott javítani, a Ferrari az élen maradt Hamiltonnak köszönhetően, aki 1:16.514-es körrel szerezte meg pályafutása 105., egyúttal vörös színekben az első pole pozícióját, amivel sajátja mellett megtörte a csapata pole-csendjét is – a Scuderia a 2025-ös Magyar Nagydíj után sajátította ki ismét az első rajtkockát hagyományos időmérőn. A hétszeres világbajnok korábbi csapattársával, Russell-lel osztozik az első soron – a két pilóta között mindössze 9 ezred döntött –, míg a másodikból Leclerc és Antonelli várhatja a piros lámpák kialvását Verstappen rajtbüntetése után. A remek körön érkező holland az utolsó szektorban rontott, és lett negyedik, ami ötödik helyre konvertálódik a vasárnapi futamra. Norris a hatodik pozícióba szorult vissza, majd Hadjar, Lawson, Lindblad, valamint Gasly került még az első tíz közé.
Folytatás vasárnap 21 órakor a versennyel.
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Hamilton
|Ferrari
|1:16.514
|átlag: 202.504 km/ó
|2.
|Russell
|Mercedes
|1:16.523
|0.009 mp h.
|3.
|Leclerc
|Ferrari
|1:16.633
|0.119
|4.
|Verstappen*
|Red Bull-Ford
|1:16.692
|0.178
|5.
|Antonelli
|Mercedes
|1:16.707
|0.193
|6.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:16.824
|0.310
|7.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:16.900
|0.386
|8.
|Lawson*
|Racing Bulls-Ford
|1:17.029
|0.515
|9.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:17.117
|0.603
|10.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:17.153
|0.639
|11.
|Hülkenberg
|Audi
|1:17.306
|0.578
|12.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:17.640
|0.912
|13.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:17.646
|0.918
|14.
|Bortoleto**
|Audi
|1:17.680
|0.952
|15.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:18.083
|1.355
|16.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:18.885
|2.157
|17.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:18.630
|1.289
|18.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:18.908
|1.567
|19.
|Hirakava
|Haas-Ferrari
|1:18.958
|1.617
|20.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:19.072
|1.731
|21.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:19.105
|1.764
|22.
|Bottas***
|Cadillac-Ferrari
|1:19.852
|2.511
|*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 5 helyes rajtbüntetést motorelemcsere miatt.
***: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Hamilton
|1:17.341
|1.
|Norris
|1:16.728
|2.
|Hadjar
|1:17.385
|2.
|Verstappen
|1:16.876
|3.
|Leclerc
|1:17.506
|3.
|Leclerc
|1:16.944
|4.
|Piastri
|1:17.659
|4.
|Hamilton
|1:16.953
|5.
|Russell
|1:17.659
|5.
|Russell
|1:17.027
|6.
|Bortoleto
|1:17.727
|6.
|Hadjar
|1:17.047
|7.
|Norris
|1:17.733
|7.
|Antonelli
|1:17.133
|8.
|Hülkenberg
|1:17.868
|8.
|Lindblad
|1:17.135
|9.
|Antonelli
|1:17.918
|9.
|Lawson
|1:17.207
|10.
|Verstappen
|1:17.942
|10.
|Gasly
|1:17.278
|11.
|Bearman
|1:18.083
|11.
|Hülkenberg
|1:17.306
|12.
|Lawson
|1:18.097
|12.
|Colapinto
|1:17.640
|13.
|Gasly
|1:18.194
|13.
|Piastri
|1:17.646
|14.
|Lindblad
|1:18.210
|14.
|Bortoleto
|1:17.680
|15.
|Colapinto
|1:18.517
|15.
|Bearman
|1:18.083
|16.
|Sainz
|1:18.521
|16.
|Sainz
|1:18.885
|17.
|Albon
|1:18.630
|18.
|Alonso
|1:18.908
|19.
|Hirakava
|1:18.958
|20.
|Stroll
|1:19.072
|21.
|Pérez
|1:19.105
|22.
|Bottas
|1:19.852
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Hamilton
|Ferrari
|2.
|Russell
|Mercedes
|3.
|Leclerc
|Ferrari
|4.
|Antonelli
|Mercedes
|5.
|Verstappen*
|Red Bull-Ford
|6.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|7.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|8.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|9.
|Lawson*
|Racing Bulls-Ford
|10.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|11.
|Hülkenberg
|Audi
|12.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|13.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|14.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|15.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|16.
|Albon
|Williams-Mercedes
|17.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|18.
|Hirakava
|Haas-Ferrari
|19.
|Bortoleto**
|Audi
|20.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|21.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|22.
|Bottas***
|Cadillac-Ferrari
|*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 5 helyes rajtbüntetést motorelemcsere miatt.
***: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.
|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.128
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:17.827
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:17.600
|Időmérő
|1. Hamilton 1:16.514
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00