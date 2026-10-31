Jánosi Tamás és Tóth Rajmond is nyolc gólt lőtt a spanyol élvonalban – kézilabdakörkép

A liga honlapja szerint Jánosi Tamás csapata, a Tubos Aranda Villa de Aranda 34–32-re nyert az Ángel Ximénez Puente Genil otthonában. A Tóth Rajmondot foglalkoztató Rebi BM Cuenca 37–34-es sikert aratott a Viveros Herol BM Nava vendégeként, Décsi Gábor öt védéssel járult hozzá a győzelemhez.

A válogatott Hanusz Egon hat találata és hét gólpassza, illetve Szeitl Erik egy gólja ellenére a kieső helyen álló Cesson-Rennes 46–37-re kikapott a HBC Nantes-tól a francia élvonalban.

Máthé Dominik három találatával az Európa-kupa-címvédő GRK Ohrid 28–24-re nyert az MRK Kumanovo otthonában az északmacedón bajnokságban.

Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG XeNTiS Lipizzanerheimat házigazdaként 34–32-re győzött a forduló előtt listavezető HC Fivers WAT Margareten ellen az osztrák férfiligában.

A góllövőlistát vezető Farkas Johanna 12 találattal, Suba Sára két védéssel zárt a TuS Metzingenben, amely 37–32-re kikapott a HSG Bensheim/Auerbach otthonában a német élvonalban. Szabó Anna két, Csíkos Luca egy találatával a Thüringer HC otthon 32–30-ra nyert az SV Union Halle-Neustadt ellen. Győri Barbara hat védése ellenére az SU Neckarsulm otthon 33–24-re kikapott a címvédő HSG Blomberg-Lippétől.

Az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra négy találatával a Bajnokok Ligája-címvédő Metz HB otthon 38–25-re verte az Európa-liga-aranyérmes JDA Bourgogne Dijon csapatát a francia bajnokságban. Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB 37–27-re kikapott a Chambray Touraine otthonában.

Fazekas Virág hétszer volt eredményes a Sönderjyskében, amely hazai pályán 34–23-ra kikapott a Nyköbing Falstertől a dán bajnokságban.

Zsembery Viktória hét gólja ellenére a BM Porrino házigazdaként 25–21-re kikapott az Elda Prestigiótól a spanyol élvonalban.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a címvédő és listavezető Dunaszerdahely hazai pályán 29–26-ra nyert az Esztergom elleni Európa-liga-selejtezőre készülő DHK Baník Most ellen a szlovák–cseh közös női bajnokságban, a Doprastav Ligában. Farkas Júlia hét, Élő Beatrix és Molnár Korinna három-három, a Győri Audi ETO KC-tól csütörtökön kölcsönvett Rédecsi Polett kettő, Bánfai Kíra és Woth Viktória egy-egy góllal járult hozzá a sikerhez.

Demeter Orsolya három, Piller Kármen két találattal zárt a Slovan Duslo Salában, amely 32–30-as vereséggel távozott a DHK Zora Olomouc otthonából.