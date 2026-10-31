Csalódott ferencvárosiak, boldog győriek a szuperrangadó végén

KÉZILABDA

NŐI NB I

7. FORDULÓ

FTC-TOYOTA KOVÁCS–GYŐRI AUDI ETO KC 30–30 (14–14)

Elek Gyula Aréna, 1100 néző. V: Horváth P., Marton B.

FTC: Böde-Bíró – Malestein 3, SIMON P. 8 (4), Tranborg 2, Lysa Tchaptchet 2, Vogel 1, Hársfalvi 2. Csere: Kristensen (kapus), Bordás R., Möller, OMOREGIE 6, Klujber 4, Márton G. 2. Edző: Jesper Jensen

GYŐR: S. TOFT – Hovden, Housheer 2, STANKO 6 (2), Bouktit 4 (1), DE PAULA 5, Van Wetering 3. Csere: Szemerey (kapus), Breistöl, Dulfer, Zákányi 1, Elver 3, Győri-Lukács 4, Brattset Dale 2, Th. Rushfeldt Deila. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–1. 10. p.: 6–3. 16. p.: 11–7. 23. p.: 13–9. 36. p.: 16–17. 40. p.: 19–19. 41. p.: 19–21. 45. p.: 23–21. 51. p.: 24–26. 53. p.: 28–27. 55. p.: 28–28. 58. p.: 30–29

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Ma este még biztosan csalódottan fogunk lefeküdni, mert ott volt az esély a végén a kezünkben, hogy megszerezzük a két pontot. Ha viszont a tényeket nézzük, még csak a bajnokság harmadánál járunk, és nagyon jó csapattal játszottunk döntetlent. Kiváló reklámja volt a mérkőzés a női kézilabdának.

Per Johansson: – Ez volt az egyik legjobb meccsünk, mióta itt vagyok, ráadásul Európa egyik legnehezebb pályáján tudtunk döntetlent elérni, amit a meccs előtt is elfogadtam volna. Tartottuk magunkat a tervünkhöz, nem idegeskedtünk a gyengébb kezdésen sem. Ez az eredmény ugyanakkor még nem jelent semmit, hosszú még a bajnokság, hogy mást ne mondjak, mindkét csapatra várnak még a Debrecen elleni mérkőzések.

ÖSSZEFOGLALÓ

A bajnokságban először nézett farkasszemet egymással a két legerősebb magyar női kézilabdacsapat, fogadkoztak is a főszereplők a rangadó előtt. Az elveszített Szuperkupa-döntő óta hibátlan ferencvárosiak részéről Emily Vogel kiemelte, kőkemény a védekezés és gyors a tempó mindkét csapatnál, míg a győriek norvég beállója, Kari Brattset Dale szerint érzelmeknek és az apró részleteknek is nagy szerepük lehet.

A játékosok a pályán, a szurkolók a lelátón hangoltak a kétszer harminc percre, a hazaiak keretéből Vilde Ingstad és Balázs Bítia hiányzott, visszatérhetett viszont a balszélső Márton Gréta, Jesper Jensen vezetőedző összesen tizenhárom játékost nevezett. A győrieknél a régebb óta hiányzó Fodor Csenge mellett a kapus Hatadou Sako és az irányító Estelle Nze Minko maradt ki, Per Johansson repertoárja bővebb volt, 15 kézilabdázó közül válogathatott.

„Egy biztos, hogy nálatok eredetibbek leszünk” – feszítette ki üzenetét a bemutatáskor a ferencvárosi tábor, a fővárosiak arra készültek, hogy megőrzik a 2019 decembere óta fennálló hazai veretlenségüket a győriekkel szemben, míg a vendégek abban reménykedtek, folytatódik jó sorozatuk Jensen ellen, a dán trénerrel ugyanis nyeretlen az FTC az ETO ellen.

HETVEN MÁSODPERC ALATT ROMBOLTA LE A FRADI, AMIT ADDIG FELÉPÍTETT

Győri támadással rajtolt az összecsapás, a holland Bo van Wetering bal szélről talált be. Jobbról jött a válasz, a honfitárs Angela Malestein révén. A két gyors gólt követően lemerevedtek a felek, az ötödik percben Mette Tranborg törte meg a csendet, vezetést szerezve a Ferencvárosnak. Rövidesen kettőre nőtt a hazaiak előnye, az ETO azonban emberhátrányban egyenlíthetett volna, ám Böde-Bíró Blanka hárította Tjasa Stanko lövését.

Lendületben maradtak a hazaiak, három–nullás sorozatuknak köszönhetően a 10. perc végére már 7–3-ra vezettek. Igyekezett ledolgozni hátrányát az ETO, kettőre fel is tudott zárkózni. Megrázta magát az FTC, a 16. percben ismét néggyel mentek a hazaiak (11–7), Böde-Bíró nem védett rosszul, ám Bruna de Paulával szemben nem volt szerencséje, róla pattant be a nyolcadik győri találat, a kilencediket Stanko szerezte hetesből (11–9). Egyre csökkenhetett volna a különbség, azonban következő támadásából nem jutott lövőhelyzetig az ETO.

Elizabeth Omoregie révén öt perc szünet után talált be a Ferencváros, és mivel Győri-Lukács Viktória lövése a lécen csattant, lehetőség nyílt a négygólos előny visszaállítására, ráadásul Brattset kiállt két percre. A jó formában lévő Klujber Katrin ügyesen vette észre az üres területet, a válogatott jobbátlövő megszerezte csapata tizenharmadik gólját. Amint tehát életjeleket mutatott az ETO, válaszolt a Ferencváros.

A félidő végére visszaesett a Fradi, és összekapta magát a Győr, Stanko értékesített hetessel kompenzálta az előző támadással eladott labdáját, kettőre csökkent a különbség. Lehetett volna ez kevesebb is, csakhogy Thale Rusfeldt Deila előbb rossz helyre passzolt, majd mellédobott egy ziccert… Johansson jó érzékkel kért időt a 29. perc végén, az utolsó hetven másodpercben (!) ledolgozta hátrányát a vendégcsapat, így 14–14-es döntetlennel vonulhattak szünetre a felek. Az FTC az utolsó hét percben csupán egyszer talált be.

A KAPUFA A VÉGÉN A GYŐRIEKKEL VOLT

Simon Petra harcolt ki hétméterest a második félidő első támadásának végén, a győri kapuba Szemerey Zsófi érkezett, aki hárította Klujber gyenge próbálkozását, Stanko a túloldalon nem hibázott, 0–1 után először került előnybe a Győr. Lendületben maradt a szlovén balátlövő és csapata – a 34. percben 16–14-re vezettek a vendégek –, de három–nullás sorozattal válaszolt a Ferencváros, betalált a visszatérő Márton is, míg a kapuban Anna Kristensen fontos védésekkel segítette csapatát.

A 40. percben 20–19-es győri előnynél Brattset állt ki két percre, Simon hetese viszont a kapufán csattant, Szemereynek hozzá sem kellett érnie, ráadásul Helena Elver révén emberhátrányban is betaláltak a vendégek. Simon három találattal „tette jóvá” korábbi hibáját, visszaszerezte ezzel a vezetést a Ferencváros – sőt, Malestein ejtésével már kettőre nőtt a hazai előny a félidő felére. Johansson olyan hevesen reklamált egy ítélet után, hogy a játékvezetők kétperces kiállítással reagáltak rá…

Hiába kért időt Jensen, és magyarázta el, mit kér csapatától, Omoregie rossz passzát lefülelte Stanko, akinek nem okozott gondot az üres kapu, 23–23-ra egyenlítve. Az 50. perc elején De Paula góljával vette át a vezetést az ETO – adta magát a kérdés, melyik fél bírja jobban az idegőrlő utolsó tíz percet.