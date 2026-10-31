Ligue 1: a Troyes legyőzte a Le Mans-t
A Troyes 2–0-ra megverte a Le Mans-t a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 9. fordulójának szombati mérkőzésén.
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ, szombati mérkőzés
Troyes–Le Mans 2–0 (Diop 33., Boura 71.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
15.00: Strasbourg–Auxerre
17.15: Paris FC–Monaco
17.15: Lyon–Angers
20.45: Olympique Marseille–Toulouse
Hétfő
20.45: Lorient–Brest
Péntek
Le Havre–Paris Saint-Germain 1–5 (Maja 18., ill. Godts 26., Hakimi 28., 55., 69., Mayulu 62.)
Nice–Rennes 5–2 (Wahi 12., 34., 73. – az első kettőt 11-esből, Clauss 45+2., Amura 52., ill. Szymanski 15., Dia 52. – 11-esből)
Lille–Lens 1–0 (Giroud 86.)
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