A Barcelona hat gólt szerzett az Alavés ellen, és az Atlético előtt maradt

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

BARCELONA–ALAVÉS 6–1 (4–0)

Barcelona, Camp Nou. Vezette: Cordero

BARCELONA: J. García – Farinas, Cubarsí, F. de Jong (G. Martín, 82.), Cancelo (A. Balde, 62.) – Pedri (Bernal, a szünetben), Rodri, Fermín López – Lamine Yamal (A. Gordon, 74.), Raphinha (Gabriel Jesus, 62.), Adeyemi. Vezetőedző: Hansi Flick

ALAVÉS: Sivera – Jonny Otto, Tenaglia, Koski, Yusi – Á. Pérez (Novoa Ramos, 74.), Guevara, Protesoni (T. Martínez, a szünetben), D. Suárez (P. Ibánez, 55.) – L. Boyé (Mariano, 74.), Rebbas (Manas, 55.). Vezetőedző: Quique Sánchez Flores

Gólszerző: Raphinha (8., 41.), Fermín López (23.), Lamine Yamal (45+1., 64.), A. Gordon (81.), ill. Mariano (84.)

Sérülések miatt alaposan felforgatott védelemmel állt fel a Barcelona az Alavés elleni bajnokin. A védelem jobb oldalán Brian Farinas kapott helyet, aki először volt kezdő a katalánok felnőttcsapatában. A védelem közepén pedig a holland Frenkie de Jong volt Pau Cubarsí társa.

Mindössze nyolc percet kellett várni a mérkőzés első góljára, Fermín López passza után Raphinha lőtt a kapuba. A vendégek ezután rögtön egyenlíthettek volna, de a 10. percben Abderrahman Rebbas csúnyán a kapu fölé lőtt. A Barcelona a 23. percben növelte előnyét, Fermín López éles szögből helyezett a kapuba. Tegyük hozzá, Antonio Sivera, az Alavés kapusa alaposan mellényúlt a labdának. A 41. percben Raphina duplázott, tizenötödik bajnoki gólját szerezte Fermín újabb gólpassza után. Érdekesség, hogy a brazil támadó korábban még egyetlenegyszer sem vette be az Alavés kapuját. Az első félidőt Lamine Yamal bombája zárta – Joao Cancelo lekészítése után 17 méterről lőtt a bal alsó sarokba.

A második félidő első gólját Karim Adeyemi szerezhette volna, ám Fermín passza után csúnyán a kapu fölé lőtt. A 64. percben a csereként beálló Gabriel Jesus szolgálta ki Lamine Yamalt, aki a leshatárról indulva higgadtan emelt a kapuba. A partjelző intése miatt elsőre a játékvezető nem adta meg a gólt, de a VAR-vizsgálat után már örülhettek a hazaiak. A 81. percben egy csereember, az angol Anthony Gordon szerezte a Barcelona hatodik gólját. Három perccel később a Gordonnak gólpasszt adó Rodri nagyot hibázott, Mariano elvette tőle a labdát, majd Gerard Martínt is kicselezve a kapuba gurított. 6–1