Osztrák jégkorongliga: három góllal nyert az FTC Innsbruckban

Schlekmann Márk szerzett vezetést az FTC-nek az első harmadban, a második játékrészben a finn Aku Kestilä és a kanadai David Silye növelte az előnyt, és bár a házigazdák a 36 percben csökkentették a hátrányukat, jobban nem tudtak felzárkózni – és a végén Laskawy Ferenc visszaállította a háromgólos különbséget.

A Ferencváros vendégként hatodik mérkőzésén harmadszor jutott ponthoz, másodszor mindháromhoz.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA

ALAPSZAKASZ

HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom 1–4 (0–1, 1–2, 0–1)

A magyar csapat gólszerzői: Schlekmann (13.), Kestila (26.), Silye (33.), Laskawy (58.)

(az MTI nyomán)