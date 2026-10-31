Osztrák jégkorongliga: három góllal nyert az FTC Innsbruckban
Az FTC-Telekom 4–1-re nyert az Innsbruck vendégeként az osztrák jégkorongliga (ICEHL) alapszakaszának szombati mérkőzésén.
Schlekmann Márk szerzett vezetést az FTC-nek az első harmadban, a második játékrészben a finn Aku Kestilä és a kanadai David Silye növelte az előnyt, és bár a házigazdák a 36 percben csökkentették a hátrányukat, jobban nem tudtak felzárkózni – és a végén Laskawy Ferenc visszaállította a háromgólos különbséget.
A Ferencváros vendégként hatodik mérkőzésén harmadszor jutott ponthoz, másodszor mindháromhoz.
OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA
ALAPSZAKASZ
HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom 1–4 (0–1, 1–2, 0–1)
A magyar csapat gólszerzői: Schlekmann (13.), Kestila (26.), Silye (33.), Laskawy (58.)
(az MTI nyomán)
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