Asztalitenisz: ezüstérmes a Gergely, Nagy vegyes páros Szombathelyen

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2026.10.31. 20:30
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Címkék
Gergely Márk Nagy Judit utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
Kikapott az U19-es vegyes párosok döntőjében Gergely Márk és Nagy Judit a lengyelek kettősétől, így második lett a Szombathelyen zajló magyar nemzetközi utánpótlás asztalitenisz-bajnokságon.

A pénteken döntőig jutó Gergely Márk, Nagy Judit duó másnap este a Jan Mrugala, Aleksandra Nawrocka lengyel egységgel találkozott az aranyéremért az U19-es vegyes párosok versenyében a korosztályos asztaliteniszezők szombathelyi WTT-viadalán. A magyar fiatalok 3:0-s vereséget szenvedtek a lengyelek elleni fináléban, így ezüstérmesként zártak a Savaria Arénában.

(Kiemelt kép forrása: WTT/MOATSZ)

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Gergely Márk Nagy Judit utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
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