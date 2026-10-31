Asztalitenisz: ezüstérmes a Gergely, Nagy vegyes páros Szombathelyen

A pénteken döntőig jutó Gergely Márk, Nagy Judit duó másnap este a Jan Mrugala, Aleksandra Nawrocka lengyel egységgel találkozott az aranyéremért az U19-es vegyes párosok versenyében a korosztályos asztaliteniszezők szombathelyi WTT-viadalán. A magyar fiatalok 3:0-s vereséget szenvedtek a lengyelek elleni fináléban, így ezüstérmesként zártak a Savaria Arénában.

(Kiemelt kép forrása: WTT/MOATSZ)

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